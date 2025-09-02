الداخلية تكشف تفاصيل خطف 3 أشخاص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم باحتجاز آخرين وسرقة هاتفى محمول بسبب خلافات مالية بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية، بتلقيه اتصالاً هاتفياً من آخر أخبره خلاله بقيامه باحتجاز “والدته ، شقيقته، والدة زوجته”، وطلب مبلغ مالى منه فى إطار وجود خلافات بين الجانى وشقيق المُبلغ.

بالفحص، أمكن تحديد الجناة وضبطهم صاحب جراج وزوجته، وربة منزل ونجلها، مقيمون بدائرة القسم، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجنى عليهم داخل الجراج الخاص بالأول، واحتجازهم وسرقة هاتفين محمولين منهم لوجود خلافات مالية بين شقيق المُبلغ وربة المنزل، وقاموا بعد ذلك بالتواصل مع المبُلغ لمطالبته بسداد المبلغ.

تم تحرير المحتجزين، وضبط الهاتفين المستولى عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية.