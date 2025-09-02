قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رابط تحميل كتاب رياضيات أولى ابتدائي الجديد المطور بالمعايير اليابانية

كتاب رياضيات أولى ابتدائي الجديد
كتاب رياضيات أولى ابتدائي الجديد
ياسمين بدوي

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقعها الرسمي على الانترنت ، نسخة إلكترونية تكشف تفاصيل كتاب الرياضيات الجديد المقرر تدريسه على تلاميذ الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

يمكن تحميل كتاب الرياضيات الجديد المقرر تدريسه على تلاميذ الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من خلال الضغط هنا

فبعد غياب ٨ سنوات لكتاب متخصص في المادة، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجانب الياباني كتاب منهج مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي لأطفال مصر وفقا لمعايير الجودة اليابانية، وذلك بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، حيث يعد التعاون المصري الياباني في مجال التعليم الأول من نوعه بين البلدين.

وقال  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن كتاب منهج مادة الرياضيات الجديد المقرر تدريسه لتلاميذ الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد ، مطور بالتعاون مع الجانب الياباني ، مؤكداً أن أطفال مصر في الصف الأول الابتدائي سيدرسون فيه ما يدرسه أقرانهم في اليابان

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الفكر الياباني يعتمد على الإهتمام بالمهارات الأساسية ومراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وتبسيط العلوم وتحقيق متعة التعلم.

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن المناهج الجديدة التي جرى تطويرها تتميز بالبساطة، وتقدم بأسلوب يشجع الطلاب على الإقبال على التعلم، ويجعلهم يجدون فيه المتعة والفائدة دون شعور بالنفور أو الملل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إلى أن التعاون مع الجانب الياباني يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم وفق أحدث النظم العالمية، مشيراً إلى أن إدخال مناهج جديدة وفقا للفكر الياباني في مادة الرياضيات يمثل نقلة نوعية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وفي هذا الإطار، شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات ورشة تدريب معلمى وموجهى مادة الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، والسادة مديري التعليم الابتدائي  بمختلف المحافظات، على منهج الرياضيات الجديد للصف الاول الابتدائي المستند إلى التعليم اليابانى، بالتعاون مع شركة يابانية، والتي تأتي في إطار البرنامج الشامل الذي أطلقته الوزارة لتأهيل الكوادر التربوية على آليات تدريس المناهج الحديثة، وضمان تطبيقها بكفاءة داخل الفصول الدراسية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم كتاب الرياضيات كتاب الرياضيات الجديد

