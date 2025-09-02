رابط تحميل كتاب رياضيات أولى ابتدائي الجديد المطور بالمعايير اليابانية

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقعها الرسمي على الانترنت ، نسخة إلكترونية تكشف تفاصيل كتاب الرياضيات الجديد المقرر تدريسه على تلاميذ الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

يمكن تحميل كتاب الرياضيات الجديد المقرر تدريسه على تلاميذ الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 من خلال الضغط هنا

فبعد غياب ٨ سنوات لكتاب متخصص في المادة، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجانب الياباني كتاب منهج مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي لأطفال مصر وفقا لمعايير الجودة اليابانية، وذلك بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، حيث يعد التعاون المصري الياباني في مجال التعليم الأول من نوعه بين البلدين.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن كتاب منهج مادة الرياضيات الجديد المقرر تدريسه لتلاميذ الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد ، مطور بالتعاون مع الجانب الياباني ، مؤكداً أن أطفال مصر في الصف الأول الابتدائي سيدرسون فيه ما يدرسه أقرانهم في اليابان

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الفكر الياباني يعتمد على الإهتمام بالمهارات الأساسية ومراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وتبسيط العلوم وتحقيق متعة التعلم.

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن المناهج الجديدة التي جرى تطويرها تتميز بالبساطة، وتقدم بأسلوب يشجع الطلاب على الإقبال على التعلم، ويجعلهم يجدون فيه المتعة والفائدة دون شعور بالنفور أو الملل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إلى أن التعاون مع الجانب الياباني يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم وفق أحدث النظم العالمية، مشيراً إلى أن إدخال مناهج جديدة وفقا للفكر الياباني في مادة الرياضيات يمثل نقلة نوعية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وفي هذا الإطار، شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات ورشة تدريب معلمى وموجهى مادة الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، والسادة مديري التعليم الابتدائي بمختلف المحافظات، على منهج الرياضيات الجديد للصف الاول الابتدائي المستند إلى التعليم اليابانى، بالتعاون مع شركة يابانية، والتي تأتي في إطار البرنامج الشامل الذي أطلقته الوزارة لتأهيل الكوادر التربوية على آليات تدريس المناهج الحديثة، وضمان تطبيقها بكفاءة داخل الفصول الدراسية.