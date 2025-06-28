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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حلف الناتو.. قدرات عسكرية نوعية لوقف القوى الصاعدة وردع نووي لمواجهة روسيا

حلف الناتو
حلف الناتو
محمد إبراهيم

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحديدا في الرابع من أبريل عام 1949، اجتمع ممثلو 12 دولة من أوروبا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتوقيع على معاهدة، -"غيرت وجه العالم"-، هي "معاهدة شمال الأطلسي"، التي تم بموجبها تأسيس حلف الناتو، لتوفير الأمن والدفاع المشترك للدول الأعضاء، وقد توسّع الحلف كثيرا طيلة العقود الماضية ليضم 32 دولة، ليعدّ بذلك، أكبر تحالف عسكري على مستوى العالم.

6 ملايين جندي

الجنود، أو سادة المعارك كما يطلق عليهم، بالنظر إلى عددهم داخل الحلف، فنرى أن عددهم مجتمعين داخل جيوش الحلف يبلغ نحو 6 ملايين جندي، يقع معظمهم في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالإضافة إلى إسبانيا واليونان، كما يبلغ عدد قوات الاحتياط لدى جيوش الحلف نحو 3 ملايين جندي.

10 آلاف طائرة عسكرية

وإلى السماء، حيث تحلق الطائرات والقاذفات وأيضا المُسيرات، فإن جيوش الناتو تمتلك أكثر من 10 آلاف طائرة عسكرية، منها 3400 طائرة مقاتلة ونحو 1500 طائرة هليكوبتر قتالية وما يزيد عن 1500 طائرة نقل عسكري وأكثر من 1000 طائرة استطلاع وتجسس وقاذفات استراتيجية، بالإضافة إلى المسيرات وطائرات ذات استخدامات عسكرية أخرى.

 قدرات صاروخية هي الأقوى

نتحدث هنا عن الاعتراضات الصاروخية، حيث تتضمن القدرات الصاروخية لحلف الناتو ترسانة كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ البالستية والصواريخ الجوالة، بالإضافة إلى نظام دفاع جوي وصاروخي متكامل، يهدف كل هذا إلى حماية أراضي الحلف وسكانه وقواته ضد أي تهديد جوي أو صاروخي، ولعل أشهر هذه الصواريخ هي صواريخ ثاد وباتريوت الأمريكية و إيريس الألمانية وصواريخ إم بي دي أيه الفرنسية ولا يوجد عدد محدد لبطاريات هذه الصواريخ.

 2200 سفينة عسكرية

وإلى المياه الزرقاء، حيث حاملات الطائرات والفرقاطات والغواصات، فإن إجمالي السفن العسكرية لدى حلف الناتو يبلغ نحو 2200 سفينة متنوعة، منها 112 مدمرة، و 135  فرقاطة و55 كورفيت و151 كاسحة ألغام، كما يملتك الحلف الأطلسي  13 حاملة طائرات هيلكوبتر و 16 حاملة طائرات مقاتلة و143 غواصة.

مليون مركبة مدرعة

وفيما يتعلق بالقوة البرية، فإن الحلف يمتلك نحو 13 ألف دبابة وأكثر من مليون مركبة مدرعة متنوعة، أما بالنسبة للمدافع ذاتية الدفع فيصل عددها أكثر من 4500 مدفع لدى الناتو، كما يصل عدد مدفعية البرج نحو 7 آلاف مدفع، كما يمتلك الحلف ما يزيد عن 3 آلاف قاذفة صواريخ  مداها متعدد .

5943 سلاحا نوويا

 وإلى أم القنابل.. القنبلة النووية، فإن ثلاث من دول الحلف هي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، تمتلك أسلحة نووية بنحو 5943 رأسًا نوويًا، إذ تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، ثم يليها فرنسا فالمملكة المتحدة. 

المادة الخامسة والتحرك العسكري

إن مفتاح معاهدة واشنطن التي أنشأت حلف الناتو، يكمن في المادة الخامسة، التي تنص على أن الأطراف تتفق على أن "أي هجوم مسلح ضدّ واحد أو أكثر منها، في أوروبا أو أمريكا الشمالية، يعتبر هجوماً ضدها جميعاً"، وهو ما حدث في سبتمبر عام 2001، والتي استند فيها الحلف الأطلسي إلى هذه المادة، وشارك الولايات المتحدة في الحرب على أفغانستان على إثر أحداث 11 سبتمبر.

إذن هي قدرات عسكرية لتحالف عسكري هو الأقوى عالميا بلا شك، والأكثر تقدما بكل تأكيد ، لكنه أيضا الأكثر ازدواجية للمعاير فيما يخص التعامل مع القضايا الدولية والأزمات الإنسانية.

حلف الناتو الناتو أوروبا الولايات المتحدة القنبلة النووية

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