عاجل | صور أقمار صناعية: معدات ثقيلة وأعمال حفر إضافية في منشأة فوردو النووية بإيران



وفق ما أوردت مجلة نيوزويك الأمريكية، أظهرت صور أقمار صناعية جديدة تصاعدًا في أعمال الحفر والبناء داخل منشأة فوردو النووية الإيرانية، بعد أقل من أسبوع على استهدافها من قبل الولايات المتحدة بقنابل خارقة للتحصينات فجر 22 يونيو.

وتقع المنشأة على بعد نحو 96 كيلومترًا جنوب العاصمة طهران، وكانت واحدة من ثلاث منشآت نووية إيرانية تعرضت للقصف الأمريكي، ضمن عدوان عسكري أمريكي إسرائيلي حمل اسم "مطرقة منتصف الليل".

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجي" يوم الجمعة، تُظهر استمرار وجود معدات ثقيلة في الموقع، إلى جانب عمليات حفر إضافية ومؤشرات على أن مداخل الأنفاق المؤدية للمنشأة قد أُغلقت عمدًا قبيل الغارات، في خطوة يُعتقد أنها تهدف لحماية المكونات النووية الحساسة من التدمير الكامل.

تظهر الصور علامات واضحة على "تحرك حديث للتربة"، بما في ذلك إنشاء طرق وصول جديدة، وحفر قرب المداخل الشمالية للمنشأة، حيث تم رصد جرافات تعمل على إعادة توزيع التربة في المناطق المستهدفة.

ورغم تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الهجمات "دمرت بالكامل" منشآت إيران النووية المستهدفة، فإن المعطيات التي رصدتها الأقمار الصناعية تُشير إلى أن إيران ربما اتخذت إجراءات استباقية للحد من الأضرار أو إخفاء المعدات الأساسية.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن المواقع النووية أُخليت من العاملين والمواد الحساسة، بما في ذلك اليورانيوم المخصب، قبل تنفيذ الضربات.