مجزرة جديدة.. استشهاد 47 في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم

كشفت مصادر في مستشفيات غزة ارتقاء 47 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، السبت، بينهم 23 بمدينة غزة وشمالي القطاع.

كما كشف مصدر في المستشفى المعمداني ارتقاء 11 شهيدا بينهم 4 أطفال في غارة إسرائيلية على سوق شعبية بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 112 طفلاً فلسطينياً يدخلون المستشفيات يومياً في قطاع غزة لتلقي العلاج من سوء التغذية، منذ بداية العام الجاري، نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر، فيما ارتفعت أعداد الشهداء من الأطفال بسبب الجوع إلى 66، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأفادت مصادر محلية أمس، الجمعة، باستشهاد الطفلة الرضيعة جوري المصري (3 شهور) في مدينة دير البلح وسط القطاع، جراء نقص حليب الأطفال وسوء التغذية، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الصحية والغذائية.

وقالت إيناس حمدان، مسئولة الإعلام في وكالة "أونروا"، إن ما لا يقل عن 5000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد نتيجة انقطاع المساعدات ومنع دخول المواد الغذائية.

وفي بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، حمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن استشهاد الأطفال نتيجة الحصار وتشديد إغلاق المعابر، ومنع إدخال الحليب والمكملات الغذائية المخصصة للفئات الهشة والضعيفة، خاصة الأطفال الرضّع والمرضى.

واعتبر البيان أن ما يجري هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تُظهر تعمّد الاحتلال استخدام سلاح التجويع لإبادة المدنيين، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.