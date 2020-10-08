سالي فؤاد تستعين برأي جمهورها في البرنامج الخاص بها

شاركت الشيف سالي فؤاد متابعيها صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عن إعجابهم في التعليقات.













وعلقت سالي على الصورة كالتالي: "صباح الخير قولولي رأيكم.. تحبو نجيب في البرنامج عندي ضيوف و واضيع عن ايه محتاجين نتكلم فيها".







