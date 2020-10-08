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فن

سالي فؤاد تستعين برأي جمهورها في البرنامج الخاص بها

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
سالي فؤاد
سالي فؤاد
ندى فكري
شاركت الشيف سالي فؤاد متابعيها صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عن إعجابهم في التعليقات.



وعلقت سالي على الصورة كالتالي: "صباح الخير قولولي رأيكم.. تحبو نجيب في البرنامج عندي ضيوف و واضيع عن ايه محتاجين نتكلم فيها".




وتألقت سالي فؤاد ببلوزة وجاكت خفيف باللون الأبيض، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.


وتركت سالي فؤاد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة وتسريحة مموجة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.


وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، لتبرز جمالها.


ولم تتكلف سالي فؤاد في ارتداء الإكسسورات، واكتفت بالتزين بارتداء سلسلة من اللؤلؤ مع حلق بنفس الشكل.

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