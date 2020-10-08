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اقتصاد

الدولار والين يهبطان بعد تحسن الإقبال على المخاطرة بفضل آمال تحفيز أمريكي

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم

تكبّد الدولار والين الياباني الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا خسائر اليوم الخميس، بعد أن تحسنت معنويات المستثمرين بفضل إحياء آمال في تحفيز مالي في الولايات المتحدة، بينما تراجع الدولار الأسترالي بفعل احتمال فرض أسعار فائدة سلبية.


ويبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي منفتحين على الاتفاق على حزمة تحفيز لقطاع الطيران، على الرغم من أن ترامب علق محادثات مع الديمقراطيين بشأن خطة أكبر.


كما يتوقع المستثمرون أن ينفق جو بايدن، إذا جرى انتخابه، المال أسرع لتحفيز النمو.


ودفع ذلك الشعور أسواق الأسهم للارتفاع والين للتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 106.11. وواجه الدولار صعوبات لكي يعوض خسائر تكبدها مقابل بقية العملات الرئيسية باستثناء الدولار النيوزيلندي.


ومقابل سلة من العُملات، تراجع الدولار 0.1 بالمئة خلال الجلسة.


وارتفع اليورو إلى 1.1782 دولار. وتقدم الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة 0.3 بالمئة إلى 0.7163 دولار.


وكان الدولار النيوزيلندي أكبر خاسر بين عملات الدول العشر الكبرى، إذ تراجع ما يصل إلى نصف بالمئة بعد أن ألمح مسؤولون بالبنك المركزي إلى أن أسعار الفائدة السلبية محتملة. وتعافت العملة قليلا في التعاملات المبكرة في لندن لترتفع 0.1 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي خلال الجلسة.


وجرى تداول اليوان في أحدث تعاملات عند 6.7898 في السوق الداخلية، وعند 6.7389 في التعاملات الخارجية.


وارتفع الجنيه الاسترليني خلال التداولات 0.3 بالمئة إلى 1.2945 دولار.

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