دراسة: نوع من الفيتامينات يساعدك على تذكر أحلامك

فيتامين ب 6 هو واحد من ثمانية فيتامينات في المجموعة ب المعقدة. يلعب هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء ، المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين ، عدة أدوار مهمة للحفاظ على صحة الجسم وتنمية دماغ سليم. يساعد فيتامين ب 6 ، إلى جانب فيتامينات ب الأخرى ، الجسم على معالجة البروتينات والكربوهيدرات والدهون من النظام الغذائي الغذائي. هذا الفيتامين مهم أيضًا لوظيفة الجهاز العصبي وصحة المناعة.

نظرًا لأن أجسامنا لا تنتج فيتامين ب 6 ، فنحن بحاجة إلى الحصول عليه من مصادر مختلفة. حقيقة أن فيتامين ب 6 قابل للذوبان في الماء يعني أنه لا يتم تخزينه في الجسم إلى حد كبير ، مما يجعل جسمنا ينفد منه بسهولة.

تتضمن بعض أفضل مصادر فيتامين ب 6 الفاصوليا والدواجن والأسماك والحبوب المدعمة والخضروات ذات الأوراق الداكنة والبابايا والبرتقال والشمام والموز والأفوكادو والسبانخ والبطاطس والحليب والجبن والبيض واللحوم الحمراء والكبد والأسماك.





بينما يحتوي كوب من الفاصوليا المطبوخة على 0.2 مجم من فيتامين B6 ، بينما يحتوي كوب البرتقال الكبير على حوالي 0.1 مجم.





علامات تدل على انخفاض مستويات فيتامين ب 6

الكمية الغذائية الموصى بها (RDA) من فيتامين B6 هي 1.3 ملليجرام يوميًا للبالغين من الرجال والنساء حتى سن 50. وهي 1.7 ملليجرام للرجال فوق 50 عامًا ، بينما تحتاج النساء فوق 50 عامًا إلى 1.5 ملليجرام من هذا العنصر الغذائي يوميًا ، وفقًا لـ المكتبة الوطنية الأمريكية للطب (NLM).





من الشائع حدوث نقص طفيف في فيتامين ب 6 ، لكن النقص الرئيسي نادر الحدوث. غالبًا ما يُلاحظ نقص فيتامين ب 6 عند الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يتناولون أدوية معينة يمكن أن تسبب مستويات منخفضة من فيتامين ب 6.





أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى ، وإدمان الكحول ، وفرط نشاط الغدة الدرقية ، واضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، وأمراض الأمعاء الالتهابية مثل مرض الاضطرابات الهضمية ، أو مرض كرون يمكن أن يصابوا بنقص في فيتامين ب 6. هذا لأنهم يجدون صعوبة في امتصاص فيتامين ب 6 من الطعام أو المكملات الغذائية.





فيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن لديك مستويات منخفضة من فيتامين ب 6. وتشمل هذه ضعف الجهاز المناعي ، وفقر الدم ، والطفح الجلدي والحكة ، والجلد المتقشر على الشفاه ، وتشققات في زوايا الفم واللسان المتورم. قد يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 6 إلى الاكتئاب والارتباك.



