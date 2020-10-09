دراسة: نوع من الفيتامينات يساعدك على تذكر أحلامك

أظهرت دراسة جديدة أن تناول مكملات الفيتامينات هذه قبل النوم يمكن أن يساعدك على تذكر أحلامك في الصباح، انه أمر مخيب للآمال عندما تستيقظ في الصباح ولا يمكنك تذكر أي أحلام حلمت بها بين عشية وضحاها. هناك بعض التفسيرات المحتملة المدعومة بالأبحاث للأحلام التي لا يمكن تذكرها.
أحد الأسباب المحتملة هو الحرمان من النوم بسبب حركة العين السريعة (REM) حيث ترتبط الأحلام الواضحة بهذه المرحلة الفريدة من النوم. بعض الأدوية ، على وجه الخصوص ، مضادات الاكتئاب قد تثبط نوم حركة العين السريعة. قد يؤخر الكحول أيضًا بداية أو تقليل كمية نوم حركة العين السريعة لذا ، ما الذي يمكنك فعله لتحسين استدعاء أحلامك؟
تم إجراء الدراسة العشوائية المزدوجة التعمية التي خضعت للتحكم بالغفل من قبل جامعة أديلايد في أستراليا. المشاركون (100 شخص تطوعوا للدراسة) تناولوا 240 ملغ من مكمل فيتامين B6 مباشرة قبل النوم لمدة خمسة أيام متتالية. أبلغ أولئك الذين تناولوا فيتامين ب 6 عن تحسن في قدرتهم على تذكر الحلم. لاحظ الباحثون أن تناول المكمل لم يؤثر على حيوية المشاركين وغرابة أحلامهم أو جوانب أخرى من أنماط نومهم.
فيتامين ب 6 هو واحد من ثمانية فيتامينات في المجموعة ب المعقدة. يلعب هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء ، المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين ، عدة أدوار مهمة للحفاظ على صحة الجسم وتنمية دماغ سليم. يساعد فيتامين ب 6 ، إلى جانب فيتامينات ب الأخرى ، الجسم على معالجة البروتينات والكربوهيدرات والدهون من النظام الغذائي الغذائي. هذا الفيتامين مهم أيضًا لوظيفة الجهاز العصبي وصحة المناعة.
نظرًا لأن أجسامنا لا تنتج فيتامين ب 6 ، فنحن بحاجة إلى الحصول عليه من مصادر مختلفة. حقيقة أن فيتامين ب 6 قابل للذوبان في الماء يعني أنه لا يتم تخزينه في الجسم إلى حد كبير ، مما يجعل جسمنا ينفد منه بسهولة.
تتضمن بعض أفضل مصادر فيتامين ب 6 الفاصوليا والدواجن والأسماك والحبوب المدعمة والخضروات ذات الأوراق الداكنة والبابايا والبرتقال والشمام والموز والأفوكادو والسبانخ والبطاطس والحليب والجبن والبيض واللحوم الحمراء والكبد والأسماك.
بينما يحتوي كوب من الفاصوليا المطبوخة على 0.2 مجم من فيتامين B6 ، بينما يحتوي كوب البرتقال الكبير على حوالي 0.1 مجم.
علامات تدل على انخفاض مستويات فيتامين ب 6
الكمية الغذائية الموصى بها (RDA) من فيتامين B6 هي 1.3 ملليجرام يوميًا للبالغين من الرجال والنساء حتى سن 50. وهي 1.7 ملليجرام للرجال فوق 50 عامًا ، بينما تحتاج النساء فوق 50 عامًا إلى 1.5 ملليجرام من هذا العنصر الغذائي يوميًا ، وفقًا لـ المكتبة الوطنية الأمريكية للطب (NLM).
من الشائع حدوث نقص طفيف في فيتامين ب 6 ، لكن النقص الرئيسي نادر الحدوث. غالبًا ما يُلاحظ نقص فيتامين ب 6 عند الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يتناولون أدوية معينة يمكن أن تسبب مستويات منخفضة من فيتامين ب 6.
أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى ، وإدمان الكحول ، وفرط نشاط الغدة الدرقية ، واضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، وأمراض الأمعاء الالتهابية مثل مرض الاضطرابات الهضمية ، أو مرض كرون يمكن أن يصابوا بنقص في فيتامين ب 6. هذا لأنهم يجدون صعوبة في امتصاص فيتامين ب 6 من الطعام أو المكملات الغذائية.
فيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن لديك مستويات منخفضة من فيتامين ب 6. وتشمل هذه ضعف الجهاز المناعي ، وفقر الدم ، والطفح الجلدي والحكة ، والجلد المتقشر على الشفاه ، وتشققات في زوايا الفم واللسان المتورم. قد يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 6 إلى الاكتئاب والارتباك.
يمكن أن يسبب فيتامين ب 6 تفاعلات مع بعض الأدوية. لذلك ، ناقش دائمًا مع طبيبك قبل تناول مكمل البيريدوكسين.