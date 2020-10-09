فجرا.. ضبط واقعتي حفر خلسة في بنها

تمكن مسئولو مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية من ضبط واقعتي حفر خلسة دون استخراج التراخيص اللازمة وذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بحماية البنية التحتية للمرافق ومنع أعمال حفر الخلسة.









تتمثل الواقعتان بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بتمكن مأمور الضبط القضائي أحمد حسن جاد من رصد أعمال حفر خلسة دون أستخراج التصاريح الفنية اللازمة من المركز وذلك لأعمال حفر مخالفة خاصة بالشركة المصرية للاتصالات بمدينه بنها فجرا.





كما تم ضبط حفر مخالفة اخري في قرية جمجرة مركز بنها وذلك بحضور المهندس طلعت سلطان مدير عام المركز وعلى الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة وعمل محضر بالواقعتين من أعمال مخالفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.





وحذر المركز أن المعاملة ستكون فى منتهى الحزم مع كل من يقوم بالحفر خلسة دون استخراج التصريح الفني مؤكدا أن فرق الضبطيات تعمل حتى فى أيام العطلات والأجازات.





وكان مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية قد اعلن عن تسلم أول جهاز رداري " GSSI sir 4000"، لتطوير العمل ومواكبة التطور العلمي في الكشف عن المرافق المختلفة.





وقالت المحافظة إنه مع زيادة عدد المشاريع القومية بالمحافظة وزيادة عدد المرافق بباطن الأرض وهو الأمر الذي كان بمثابة تحدي لنا يستوجب ضرورة مساهمتنا بشكل فعال وسريع في أتمام المهام الملقاة على عاتقنا والذي أوجد الحاجة إلى قيام مركز معلومات الشبكات بالقليوبية بمواكبة التطور العلمي ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بتطوير أنظمة الرصد الرداري لاستكشاف تلك المرافق بالمحافظة والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمي وفكري جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة.