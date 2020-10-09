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محافظات

من بينها عدم إتلاف المرافق العامة.. القليوبية تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي النواب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت محافظة القليوبية عددا من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمجلس النواب وتم إخطار رؤساء المدن والأحياء والمراكز ومسئولي أقسام الإعلانات بها استعدادا لبدء الدعاية الانتخابية رسميا لمرشحي دوائر المحافظة.


وأكدت المحافظة على مراعاة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية للحفاظ على الشكل الجمالي أثناء الدعاية الانتخابية وعدم السماح بأي ملصقات ورقية أو كتابة يدوية على الحوائط والأسوار وغرف وكبائن الكهرباء وأعمدة الإنارة وتحديد أماكن وأعداد وأنواع الدعاية الانتخابية بمعرفة مسئولي المراكز والمدن والأحياء بما لايتعارض مع اللوائح والقوانين وضرورة التزام المرشحين بها.

وشددت المحافظة على عدم إتلاف المرافق العامة باستخدامها في الدعاية الانتخابية كأعمدة الإنارة والأشجار والأرصفة ومنع إتلاف الطبقة الإسفلتية بالشوارع ، وحظر استخدام الشبكات الكهربائية في الدعاية والإعلان على ان يتم رفع جميع الدعاية الانتخابية بعد انتهاء الانتخابات لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

ونبهت المحافظة على المختصين بكل الوحدات المحلية بضرورة رفع كل البوابات الخشبية والدعاية الإعلانية والالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية وكذا الجدول الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على كل مرشح يخالف قواعد الدعاية والملصقات ويقوم بالكتابة على الجدران وفي الشوارع والميادين العامة.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية بالعمل على منع لصق الدعاية الانتخابية على كورنيش النيل أو الكباري أو الأنفاق، مشيرا إلى أنه لابد من الحفاظ على المظهر الحضاري لمدن المحافظة ومعالمها وعدم تشويهها بالصور.

وناشد المحافظ جميع المرشحين بالالتزام بتلك القرارات والحفاظ على المظهر الحضاري أثناء فترة الدعاية الانتخابية.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المدن بعدم وضع إعلانات لمرشحي مجلس النواب على المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات وعدم تعليق إعلانات بعرض الشارع.

وأكد المحافظ أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ودورها في انتخابات مجلس النواب يتمثل في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتوفير الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.
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