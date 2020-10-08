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محافظات

بسبب تغيبهم عن العمل.. إحالة عاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية للتحقيق

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 07:38 م
إحالة عاملين بالشباب
إحالة عاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية للتحقيق
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إبراهيم الهوارى
شكل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين يرافقه عبد العليم حماد من العاملين بالإدارة لمتابعة بعض مراكز شباب الواقعة بنطاق إدارة شباب الخانكة وشبين القناطر.


وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أنه في إدارة شباب الخانكة تم متابعة مركز شباب 23 يوليو والقلج وعرب العليقات البحرية ومدينة الخانكة، ووجدت جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

أما مركز شباب وادي النيل مفتوح وتبين غياب بعض العاملين به، ومركز شباب "مزرعة الجبل الأصفر وعرب الأربعين مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

وفى إدارة شباب شبين القناطر، تم متابعة مركز شباب عرب جهينة وتبين أنه مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، ومركز شباب "منية شبين وعرب الصوالحة" وتبين أنهم مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهم، أما مركز شباب الشوبك وجد مغلق في أوقات العمل الرسمية.

كما تابعت اللجنة معرض السلع المعمرة بالتقسيط الموجود بمركز شباب مدينة الخانكة بالتعاون مع بنك مصر وذلك تيسيرا على أهالى المنطقة ونشاط الكاراتية الموجود بمركز شباب منية شبين القناطر، واستكمال الأعمال الخاصة بإنشاء حمام السباحة الموجود بمركز شباب عرب جهينة.

وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب التي بها ملاعب بضرورة استخراج الإيصال الخاص بتأجير  الملعب قبل بداية ممارسة نشاط كرة القدم والإلتزام بمواعيد تشغيل الملاعب وفقا لقرار وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحيته أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم  وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
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