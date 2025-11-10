مواطنون يرفعون علامة النصر أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس بالدقي

توافد عدد من الشباب على مدرسة جمال عبدالناصر في الدقي للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في اليوم الأول من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025.

ورفع المواطنون علامة النصر اثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية معبرين عن فرحتهم في المشاركة في الانتخابات.

استأنفت اللجنة الفرعية في دائرة إمبابة أعمال التصويت في اليوم الأول من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، عقب انتهاء فترة الراحة القانونية التي بدأت في الثالثة عصرًا واستمرت حتى الرابعة مساءً، على أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً.

وشهدت اللجان الانتخابية في منطقة إمبابة توافدًا ملحوظًا من الرجال والسيدات، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وسط أجواء تنظيمية واستقرار أمني كامل داخل محيط اللجان وخارجها.

انتخابات مجلس النواب 2025

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.