رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية

تقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى وغرفة العمليات المركزية بالهيئة برئاسة المستشار أحمد بندجارى بالعزاء لـ المستشار عمر عزالدين رئيس لجنة 43 بسنهور القبلية بالفيوم، لوفاة شقيقه، ورفض ترك مكانه فى الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

أعادت اللجان الفرعية بـ14 محافظة فتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، في الساعة الرابعة مساء اليوم بعد انتهاء ساعة الراحة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي للقضاء في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025.