حضور نسائي مكثف على لجنة مجمع المدارس بالحوامدية
وزارة السياحة: لا حريق في المتحف الكبير والصور المتداولة مزيفة
محافظ الجيزة يتابع سير انتخابات مجلس النواب ميدانيًا بالمقار الانتخابية بأحياء الدقي والعجوزة
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية لدعم مسار الحوار الوطني
إقبال كثيف من الناخبين على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور.. فيديو وصور
وفاة المطرب الشعبى إسماعيل الليثى في مستشفى ملوى بمحافظة المنيا
نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا
التنمبة الصناعية: صندوق جديد بمليار جنيه لدعم وتمويل المصانع المتعثرة
رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للقومية للتأمين وسبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه
الإتفاق على تبادل الخبرات في مجالات الرعاية العاجلة والحرجة بين مصر ولاتفيا
مبلغ مالي ضخم.. كم حصد الأهلي بعد فوزه بالسوبر المصري؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يتابع سير انتخابات مجلس النواب ميدانيًا بالمقار الانتخابية بأحياء الدقي والعجوزة

أحمد زهران

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب ميدانيًا بعددٍ من اللجان بنطاق المحافظة وذلك في إطار حرصه على الاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وخلال جولته أكد المحافظ على التواجد الميداني المستمر لمسؤولي المحافظة حتى انتهاء عمل اللجان مشيرًا إلى متابعته الشخصية لسير العملية الانتخابية من داخل اللجان ومع المواطنين، فضلًا عن متابعته الدورية لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول . 
وشملت جولة المحافظ مدارس جمال عبد الناصر الثانوية بنات بحي الدقي والقومية بالعجوزة حيث تفقد انتظام العمل داخل اللجان والتأكد من توافر جميع التسهيلات اللازمة للناخبين وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير في أجواء آمنة ومنظمة بفضل التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، مشيدًا بالدور الوطني للناخبين وإسهامهم في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل وطنهم.
رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ و محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية و محمد رزق رئيس حي الدقي وذكي سلام رئيس حي العجوزة و محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب اخبار الجيزة محافظة الجيزة

