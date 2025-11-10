قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي نموذج للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة
إقبال كثيف من المواطنين بمدرسة الجيزة القومية.. صور
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
النجار: محافظة الجيزة حريصة على توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة داخل اللجان

أحمد زهران

أدلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 وذلك بمدرسة النصر الرسمية للغات بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

واطمأن محافظ الجيزة على انتظام سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم دون وجود معوقات تؤثر على مجريات التصويت مؤكداً على جاهزية جميع المقار الانتخابية وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة مسبقًا استعدادًا لهذا الاستحقاق الوطني والذي يُعقد على مدار يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري.

ودعا المحافظ جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يُعد واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا وأن الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع يُعبر عن وعي الشعب المصري وإرادته في بناء مستقبل أفضل .

وأوضح المهندس عادل النجار أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية وكافة المديريات مع التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة والتعامل الفوري معها لضمان انضباط العملية الانتخابية.

وفي تصريح له عقب الإدلاء بصوته، أكد محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة داخل اللجان، تضمن الشفافية والنزاهة خلال العملية الانتخابية مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتقديم جميع التيسيرات للناخبين خاصة كبار السن وذوي الهمم بما يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتيسير ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بكل سهولة ويسر  .

