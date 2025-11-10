قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة صينية: مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لتحقيق السلام في غزة
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح جميع اللجان في أول أيام انتخابات مجلس النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء المحافظة في الموعد المحدد وذلك في إطار انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب .

وقد بدأت اللجان في استقبال الناخبين مع الساعات الأولى من فتح أبوابها، حيث شهدت بعض المراكز الانتخابية توافدًا تدريجيًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

كما شدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكد المهندس عادل النجار على التزام المحافظة الكامل بتوفير مناخ آمن ومنظّم لسير العملية الانتخابية، بما يعكس صورة مشرفة عن المشاركة الديمقراطية.

محافظ الجيزة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

شيكابالا

خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

إقبال كثيف من كبار السن بمدرسة الجيزة القومية.. صور

انتخابات مجلس النواب

إقبال كبير في مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود بالدقي.. المواطنون يملؤون لجان الانتخابات بحماس

انتخابات مجلس النواب

تحسن الإقبال بلجان إمبابة مع تزايد مشاركة كبار السن في انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

رقم ضئيل جدا.. لن تصدق عدد السيارات التي باعتها فيراري خلال 80 عامًا

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد