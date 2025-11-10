وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية لدعم مسار الحوار الوطني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أهمية تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن بليبيا، حسبما أفات قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وشدد وزير الخارجية، على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المعلن للحفاظ على مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار.

وقال وزير الخارجية، إن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الليبية من أجل دعم مسار الحوار الوطني.



ودعا وزير الخارجية، جميع الأطراف على الانخراط الجاد في العملية السياسية بما يحافظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها.

وشدد وزير الخارجية، على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير.