وزير خارجية بلجيكا يتأخر 24 ساعة عن قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية لهذا السبب

وصل وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو متأخراً 24 ساعة عن انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك)، بعد سلسلة من الأعطال الفنية التي أصابت الطائرة التي كانت تقله ووفداً من النواب البلجيكيين إلى كولومبيا.



وذكرت وكالة أنباء (بيلجا) البلجيكية، اليوم /الاثنين/ أن الطائرة الحكومية من طراز "فالكون 7 إكس" اضطرت للعودة إلى بلجيكا السبت بعد إقلاعها بسبب مشكلة في الوقود أثناء تحليقها فوق المملكة المتحدة.. وبعد إصلاحها، أقلعت مجدداً لكنها اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً في جزيرة سانت مارتن الكاريبية إثر عطل في أحد المحركات، فيما كانت فرق الإطفاء على أهبة الاستعداد، إلا أن الهبوط تم بسلام.



وأمضى الوفد البلجيكي ليلته في الجزيرة قبل أن تستأجر وزارة الدفاع طائرة بديلة لاستكمال الرحلة إلى كولومبيا.



ونتيجة للتأخير، غاب بريفو عن افتتاح القمة وعدد من الاجتماعات الثنائية المقررة مع قادة ومنظمات من أمريكا اللاتينية، لكنه تمكن من إلقاء كلمته خلال الجلسة الختامية .. وأشار فريقه إلى إعادة ترتيب بعض اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من البرازيل وكوستاريكا وبيرو وجامايكا، ضمن جولة تشمل لاحقاً زيارة إلى المكسيك.



ووصف المتحدث باسم بريفو الحادث بأنه "ضار بمصداقية بلجيكا"، لافتاً إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من الأعطال التي طالت رحلات رسمية وحكومية في الأشهر الماضية، منها تأخيرات في رحلات البعثة الملكية إلى تشيلي ومشكلات تقنية سابقة بطائرات رسمية.



وفي بروكسل، جدّد وزير الدفاع ثيو فرانكن دعوته إلى استبدال "الأسطول الأبيض" المتقادم، وهو مجموعة الطائرات الحكومية المخصصة للرحلات الرسمية والعائلية الملكية، مؤكداً أن خطط شراء طائرتين جديدتين مدنيتين ستُدرج ضمن مشروع قانون الدفاع المعروض على البرلمان هذا الأسبوع.

