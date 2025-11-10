قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب
قلبي معاكم.. تامر حسني ينعى إسماعيل الليثي
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية بلجيكا يتأخر 24 ساعة عن قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية لهذا السبب

وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو
وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو
أ ش أ

وصل وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو متأخراً 24 ساعة عن انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك)، بعد سلسلة من الأعطال الفنية التي أصابت الطائرة التي كانت تقله ووفداً من النواب البلجيكيين إلى كولومبيا.


وذكرت وكالة أنباء (بيلجا) البلجيكية، اليوم /الاثنين/ أن الطائرة الحكومية من طراز "فالكون 7 إكس" اضطرت للعودة إلى بلجيكا السبت بعد إقلاعها بسبب مشكلة في الوقود أثناء تحليقها فوق المملكة المتحدة.. وبعد إصلاحها، أقلعت مجدداً لكنها اضطرت إلى الهبوط اضطرارياً في جزيرة سانت مارتن الكاريبية إثر عطل في أحد المحركات، فيما كانت فرق الإطفاء على أهبة الاستعداد، إلا أن الهبوط تم بسلام.


وأمضى الوفد البلجيكي ليلته في الجزيرة قبل أن تستأجر وزارة الدفاع طائرة بديلة لاستكمال الرحلة إلى كولومبيا.


ونتيجة للتأخير، غاب بريفو عن افتتاح القمة وعدد من الاجتماعات الثنائية المقررة مع قادة ومنظمات من أمريكا اللاتينية، لكنه تمكن من إلقاء كلمته خلال الجلسة الختامية .. وأشار فريقه إلى إعادة ترتيب بعض اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من البرازيل وكوستاريكا وبيرو وجامايكا، ضمن جولة تشمل لاحقاً زيارة إلى المكسيك.


ووصف المتحدث باسم بريفو الحادث بأنه "ضار بمصداقية بلجيكا"، لافتاً إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من الأعطال التي طالت رحلات رسمية وحكومية في الأشهر الماضية، منها تأخيرات في رحلات البعثة الملكية إلى تشيلي ومشكلات تقنية سابقة بطائرات رسمية.


وفي بروكسل، جدّد وزير الدفاع ثيو فرانكن دعوته إلى استبدال "الأسطول الأبيض" المتقادم، وهو مجموعة الطائرات الحكومية المخصصة للرحلات الرسمية والعائلية الملكية، مؤكداً أن خطط شراء طائرتين جديدتين مدنيتين ستُدرج ضمن مشروع قانون الدفاع المعروض على البرلمان هذا الأسبوع.
 

وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو قمة الاتحاد الأوروبي مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي سيلاك الأعطال الفنية وفداً من النواب البلجيكيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

الإغلاق الحكومي الاطول في الولايات المتحدة

بسبب الإغلاق الأمريكي الأطول.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة لشركات طيران كبرى في يوم واحد

اعتداءات المستونين الاسرائيليين على الفلسطينيين

تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة وتحذير أممي من تفاقم العنف

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويصيب آخر.. وتحطيم قبورا قرب المسجد الأقصى

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد