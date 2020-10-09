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محافظات

احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. انطلاق ماراثون لسباق الدراجات في القليوبية.. صور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أطلق اليوم الجمعة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إشارة البدء لمارثون الدراجات التي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية باقامة مارثون للدراجات تحت شعار " رياضتك مناعتك- دراجتك صحتك" "شباب مصر بيهنى مصر في يوم النصر".


وقال المحافظ إن المارثون يقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويأتي من منطلق أهمية الرياضة في الارتقاء بالمستوي الرياضى والأخلاقي وبناء جيل يستطيع تحمل المسئولية في المستقبل والعمل علي تفعيل أواصر التعارف والتواصل بين أبناء المجتمع بهدف المشاركة الفعالة في بناء مصر الحديثة وإستكمال مسيرة التنمية لبناء مصرنا الحبيبة.

وأكد أن المحافظة تولى إهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين من خلال تطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعظيم إستفادة الشباب من الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية المقدمه لهم بمختلف فئاتهم العمرية، والتى تساهم فى إعدادهم بدنيًا وفكريًا وتنمى قدراتهم وتصقل مهاراتهم وتعمل على إستغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع.

من جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إن المارثون شارك فيه عدد كبير من الشباب والفتيات وكبار السن وسط تواجد أمنى وعربات إسعاف لمواجهة أى إصابات أو أى حالات طارئة .

وأشار إلى أنه تم توزيع المشاركين الى ثلاث فئات وهم مرحلة الشباب لمسافة 15 کم تنتهي في مركز شباب علي شرف الدين ومرحلة البنات لمسافة 7 كم تنتهي في مركز شباب كفر منصور ومرحلة كبار السن لمسافة 5 كم تنتهي في مركز شباب جمجرة الكبری. 

وأطلق محافظ القليوبية إشارة البدء لكل مرحلة على حدة بفاصل زمن 5 دقائق حفاظا على سلامة المشاركين وقد شارك في تأمين هذا المهرجان قوات مديرية أمن القليوبية وادارات المرور والاسعاف والحماية المدنية.
احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. انطلاق ماراثون لسباق الدراجات في القليوبية.. صور
احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. انطلاق ماراثون لسباق الدراجات في القليوبية.. صور
احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. انطلاق ماراثون لسباق الدراجات في القليوبية.. صور
احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. انطلاق ماراثون لسباق الدراجات في القليوبية.. صور
احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. انطلاق ماراثون لسباق الدراجات في القليوبية.. صور
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