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حوادث

تعرفت على شاب من الإنترنت.. العثور على فتاة المنوفية المتغيبة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:16 م
قوات امن
قوات امن
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مصطفى الرماح
صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة المنوفية المتغيبة ، والتى تبين أنها تركت منزلها على إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدى عليها، وإقامتها طرف أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية ارتبطت به عاطفيًا منذ سبعة أشهر عن طريق الإنترنت ، واتفاقها معه على الزواج هربًا من المشاكل الأسرية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .

وكانت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية توصلت إلى حقيقة  اختفاء فتاة الإسكندرية ، والتى تبين أنها تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، على السوشيال ميديا 

كشفت فتاة الإسكندرية عقب عودتها الى اهلها عن سبب هروبها من المنزل انها هربت من المنزل بسبب خلافات عائلية مع والديها ، مضيفة أن والدتها ضربتها بعد رفضها الذهاب إلى تدريبات بـ نادى الاوليمبى وهذه سبب تركها للمنزل .

وأضافت الفتاة أن والدتها ان والدها ايضا قام ضربها وذلك ما دفعها إلى ترك المنزل متجه إلى القاهرة، للقاء شاب تعرفت عليه من تطبيق "التيك توك"، لكنها لم تجده وبعد ذلك قابلت شخص آخر متزوجا عطف عليها، وأخذها لتعيش مع أسرته.

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