ثنائي شباب الزمالك ينتظمان في التدريبات .. ومران قوي لـ الحراس المرمى

انتظم أسامة فيصل وياسين مرعي ثنائي الشباب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وخاض الثنائي التدريبات الجماعية للفريق، بعد انضمامهما لمعسكر المنتخب الوطني للشباب، والمشاركة في المباراة الودية أمام شباب وادي دجلة.





وخضع الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحي لمجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وشهدت تدريبات الحراس مجموعة من التدريبات الفنية، مثل التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات القريبة والبعيدة، وكيفية بناء الهجمة من الخلف.



