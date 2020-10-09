محمود الشحات أنور: من يعمل بمراد الله يتقي ربه في كل صغيرة وكبيرة

قال الشيخ محمود الشحات أنور القاريء الشهير، إن من يفهم السبب الأسمى لخلق الله له؛ يبدأ بنشر الخير في كل مكان، ويعمل بمراد الله ويتّقي ربه في كلّ صغيرة وكبيرة من حياته، ويستشعر وجود ربه الى جانبه، فيدعوه بأن يوفّقه خير التوفيق لهذه المهمة العظيمة التي خلقه الله لأجلها





جاء ذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وجاء المنشور الأخير للقارئ الشهير؛ أن ثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية؛ بعد تداول صورة تجمع الشيخ محمود الشحات أنور ، والفنان محمد رمضان، عبر منصات التواصل الاجتماعى، والتي انتشرت سريعًا؛ بعدما نشرها القارئ الشهير عبر صفحته على "فيسبوك"، دون أن يكتب عليها أى تعليق.



