دون أدوية.. 3 أطعمة تقيك من الإصابة بـ أمراض القلب

1. الجوز

2. اللحوم الخالية من الدهون

يمكن أن يؤدي تقييد منتجات اللحوم بالنظم الغذائية النباتية إلى نقص البروتين حيث يحتاجه الجسم للعديد من الوظائف، ولاستبدال اللحوم المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون ، يُقترح تضمين اللحوم الخالية من الدهون أو اللحوم الخالية من الجلد في خطط النظام الغذائي، كما تشير الدراسات إلى أن اللحوم الخالية من الدهون لا تساهم في الإصابة بأمراض القلب.





3. الأفوكادو يفضل الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 الأفوكادو كأفضل بديل للأطعمة الغنية بالدهون، يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول السيئ في الجسم وتعزيز صحة القلب. الأفوكادو غني أيضًا بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية.







