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دون أدوية.. 3 أطعمة تقيك من الإصابة بـ أمراض القلب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:08 م
أمراض القلب
أمراض القلب
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نهى هجرس
أمراض القلب والسكري مترابطة، والأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري هم أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من مرض السكري.

وتؤدي مستويات الجلوكوز المرتفعة في الجسم إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين ، مما يؤدي إلى مشاكل ذات صلة مثل النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم، لذلك ، من الضروري التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم وضغط الدم والكوليسترول في الجسم لأن هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. 

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الأطعمة التى تساعد على الوقاية من أمراض القلب...


1. الجوز 
أظهرت دراسة أن الجوز يؤثر على مستويات الأنسولين لدى مرضى السكري ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي، الجوز مليء بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية، يُنصح باستهلاك حوالي 30 جرام من الجوز يوميًا.

2. اللحوم الخالية من الدهون 
يمكن أن يؤدي تقييد منتجات اللحوم بالنظم الغذائية النباتية إلى نقص البروتين حيث يحتاجه الجسم للعديد من الوظائف، ولاستبدال اللحوم المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون ، يُقترح تضمين اللحوم الخالية من الدهون أو اللحوم الخالية من الجلد في خطط النظام الغذائي، كما تشير الدراسات إلى أن اللحوم الخالية من الدهون لا تساهم في الإصابة بأمراض القلب. 

3. الأفوكادو 
يفضل الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 الأفوكادو كأفضل بديل للأطعمة الغنية بالدهون، يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول السيئ في الجسم وتعزيز صحة القلب. الأفوكادو غني أيضًا بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية. 





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