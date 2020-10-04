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مرأة

لمرضى القلب والشرايين.. تعرف على فوائد عصير البقدونس

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
رنا عصمت
البقدونس يعد أحد أهم المصادر لفيتامين ب والفوليك أسيد فهو له دور كبير في منع الاصابه بفقر الدم والانيميا؛ كما يكافح البقدونس تكون مادة الهوموسيستين وهي مادة مسئولة عن تخريب الأوعية الدموية والمسئول عن إحداث الجلطات في القلب والدماغ بشكل كبير .

نصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مرضى أمراض الشرايين والجلطات بتناول عصير البقدونس مع عصير الفاكهة.
 
كما ينصح به لمرضى الضغط لإحتوائه على الفوليك أسيد الذي يساعد في تخفيض الضغط، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.
 
أيضا يعد البقدونس مادة غنية بفيتامين ج وفيتامين أ اللازمين للجسم للوقاية من أمراض الربو والتهاب المفاصل ويعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم، لذا ينصح به الأطباء بجعله ضمن روتينك اليومي سواء تناوله مع السلطة او منفردا أو تناول مشروبه.
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