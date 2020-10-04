لمرضى القلب والشرايين.. تعرف على فوائد عصير البقدونس

البقدونس يعد أحد أهم المصادر لفيتامين ب والفوليك أسيد فهو له دور كبير في منع الاصابه بفقر الدم والانيميا؛ كما يكافح البقدونس تكون مادة الهوموسيستين وهي مادة مسئولة عن تخريب الأوعية الدموية والمسئول عن إحداث الجلطات في القلب والدماغ بشكل كبير .





نصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مرضى أمراض الشرايين والجلطات بتناول عصير البقدونس مع عصير الفاكهة.

كما ينصح به لمرضى الضغط لإحتوائه على الفوليك أسيد الذي يساعد في تخفيض الضغط، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة.