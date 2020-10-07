للمرضى.. هل هناك أضرار لـ أوميجا 3 على القلب؟

تجنب الحصول عليها بكميات

من حاجة

لها، ويمكن

الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع ، ولكن إذا كنت لا تأكل الأسماك الدهنية كثيرًا، فعليك أن تفكر في تناول مكمل غذائي.