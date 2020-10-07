للمرضى.. هل هناك أضرار لـ أوميجا 3 على القلب؟

اوميجا 3 أحد الأحماض الدهنية التي تحتوي على فوائد صحية للجسم والبشرة والشعر، ويمكن تجنب أضرار أوميجا 3 على القلب بتناوله بجرعات محددة، حيث يمكن الحصول عليه وتجنب أضرار اوميجا 3 على القلب بتناول الأسماك والمكملات الغذائية بمقادير محددة.
والطريقة المثلي لتجنب أضرار اوميجا 3 عن طريق تجنب الحصول عليها بكميات أكبر من حاجة الجسم لها، ويمكن تناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع ، ولكن إذا كنت لا تأكل الأسماك الدهنية كثيرًا، فعليك أن تفكر في تناول مكمل غذائي.
والطريقة المثلي لتجنب أضرار اوميجا 3 عن طريق تجنب الحصول عليها بكميات أكبر من حاجة الجسم لها، ويمكن تناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع ، ولكن إذا كنت لا تأكل الأسماك الدهنية كثيرًا، فعليك أن تفكر في تناول مكمل غذائي.
ويبقى السؤال هنا هل يسمح لـ مرض القلب بتناول اوميجا 3 بآمان وهل يوجد اضرار اوميجا 3 على القلب، وتابعت إحدى الدراسات 11000 شخص تناولوا جرعة 850 مجم من اوميجا 3 كل يوم لمدة 3.5 سنوات.
وأثبتت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا جرعات من اوميجا 3 لملاحظة اضرار اوميجا 3 على القلب انخفضت لديهم خطر التعرض للنوبات القلبية بنسبة 25 ٪، وانخفاض بنسبة 45 ٪ في حالات الموت المفاجئ.
توصي جمعية القلب الأمريكية، من بين منظمات أخرى، الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب التاجية بتناول 1000 مجم من اوميجا 3 ، بينما يأخذ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الدهون الثلاثية 2000-4000 مجم يوميًا من اوميجا 3.