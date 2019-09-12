فوائد حبوب اوميجا 3 بلس للحامل غير متوقعة.. تعرفي عليها

فوائد حبوب اوميجا 3 بلس للحامل غير متوقعة فهى تحتوى على مجموعة من الأحماض الدهنية غير المشبعة التى تعد ضرورية ضروريًا للحفاظ على الإنتاج المتوازن للهرمونات





تعد من أهم فوائد حبوب اوميجا 3 بلس للحامل تنظيم وظائف الجسم الفسيولوجية بما في ذلك ضغط الدم وتجلط الدم، وانتقال الأعصاب ووظائف الكلى والجهاز الهضمي وإنتاج الهرمونات الأخرى.





فوائد حبوب اوميجا 3 بلس للحامل





تعد أبرز فوائد حبوب اوميجا 3 بلس للحامل هى علاج اضطرابات المزاج والوقاية منها ، وتحدد دراسات جديدة فوائدها المحتملة لمجموعة واسعة من الحالات بما في ذلك السرطان وأمراض الأمعاء الالتهابية وأمراض المناعة الذاتية الأخرى مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.





فوائد حبوب omega 3 للحامل





يعد استخدام حبوب اوميجا 3 بلس ضروري للحفاظ على التطور البصري العصبي والمبكرة للطفل ومع ذلك و يضاعف هذا النقص الغذائي في أوميجا 3 من حقيقة أن النساء الحوامل يصبحن مستنفدين في أوميجا 3 لأن الجنين يستخدم أوميجا 3 لتطور نظامه العصبي.





فوائد حبوب اوميجا 3 بلس للشعر للحامل





يساعد تناول حبوب اوميجا 3 بلس فى التقليل من تساقط الشعر أثناء الحمل كما يعمل على زيادة إنتاج لبن الام بعد الولادة





أكدت الأبحاث أن إضافة حبوب اوميجا 3 بلس إلى غذاء النساء الحوامل له تأثير إيجابي على التطور البصري والمعرفي للطفل و أظهرت الدراسات أيضًا أن ارتفاع استهلاك أوميجا 3 بلس قد يقلل من خطر الحساسية عند الرضع.





وتعد من ضمن فوائد حبوب اوميجا 3 بلس منح المرأة الحامل العديد من الأحماض الدهنية أوميجا 3 والتى لها آثار إيجابية على الحمل و منع المخاض والولادة المبكرة ويمكن أن تقلل من خطر تسمم الحمل وقد تزيد من الوزن عند الولادة.





أما عن فوائد حبوب اوميجا 3 بلس الأخرى فائدتها فى تقليل خطر إصابة الأم بالاكتئاب قد يفسر هذا السبب في أن اضطرابات المزاج بعد الولادة قد تصبح أسوأ وتبدأ مبكرًا بالحمل التالي.





تعد أفضل المصادر بحبوب اوميجا 3 سمك السلمون والتونة والسردين والأنشوجة والرنجة لكنه فى المقابل الكثير من الناس يشعرون بالقلق بشكل مبرر بشأن الزئبق والسموم الأخرى الموجودة في الأسماك ، خاصة أثناء الحمل.





لهذا السبب، غالبًا ما تكون مكملات زيت السمك المُنقى هي أكثر المصادر أمانًا .





وفقًا لموقع هيلث بساعد تناول حبوب اوميجا 3 بلس سيكون له تأثير إيجابي ضئيل على وزن الولادة بالنسبة للنساء ذوات الحمل المنخفض الخطورة وعلى الرغم من أن مكملات زيت السمك آمنة نسبيًا أثناء الحمل.





إلا أنه لا يُوصى بها للنساء الحوامل اللائي يعانين من نزيف أو الذين يتناولون مضادات التخثر مثل الكومادين أو الهيبارين.





تنعد أبرز فوائد حبوب اوميجا 3 بلس للحامل أيضا فائدتها للنمو العصبي للجنين وقد تكون مهمة لتوقيت الحمل ووزن الولادة أيضًا.. من المحتمل أن معظم النساء الحوامل لا يحصلن على ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية لأن المصدر الغذائي الرئيسي، المأكولات البحرية، يقتصر على حصتين في الأسبوع.





أضرار حبوب اوميجا 3 بلس للحامل





لا توجد أضرار من تناول حبوب اوميجا 3 بلس ليس هناك شك في أن النساء الحوامل بحاجة إلى ما لا يقل عن عدد من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحتاجها النساء غير الحوامل.





يجب تقليل كمية الزيوت الغنية بالأوميجا 6 الموجودة في زيوت عباد الشمس والذرة وبذور القطن إلى الحد الأدنى والإكثار فى المقابل من حبوب أوميجا 3 الدهنية المستمدة من المصادر البحرية لأنه يعزز صحة الدماغ والعين.





فائدة حبوب اوميجا 3 بلس للحامل





من فوائد حبوب اوميجا 3 بلس أثناء الحمل فائدتها فى الحفاظ على شبكية العين أثناء الحمل بعد الولادة لزيادة إدرار لبن الثدى.



