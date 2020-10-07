معلومات مغلوطة عن الأنيميا وأسباب الإصابة بها.. خفقان القلب السريع أبرز أعراضها.. وطرق علاجها بالأدوية والطعام

أسباب الإصابة بـ الأنيميا وأبرز أعراضه أطعمة تساهم في علاج الأنيميا.. أبرزها حمض الفوليك وفيتامين C طرق علاج الأنيميا بالأدوية الطبية





تعتبر الأنيميا من الأمراض الشائعة والتي ترتبط في الأذهان بالنحافة، إلا ان أغلب المصابين بالأنيميا يعانون من السمنة المفرطة





ويمكن لـ الأنيميا أن تتسبب في مضاعفات خطيرة على الإنسان، ومن أخطرها الإغماء وتساقط الشعر، وفقدان قوة الجسم، و الشعور الدائم بالضعف.







وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، أن الأنيميا تحدث عندما يحدث هبوط في واحد أو أكثر من نسب مكونات كرات الدم الحمراء، مثل هبوط في تركيز الهيموجلوبين (HGB) وظيفته حمل الأكسجين في الدم، ونقله من الرئتين لجميع أجزاء الجسم، ونقل ثاني أكسيد الكربون وإخراجه في الزفير، أو هبوط تركيز (HCT)، أو هبوط في عدد كرات الدم الحمراء.





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وأضاف "القيعي"، أنه لا علاقة لـ الأنيميا كمرض بالنحافة أو البدانة، فيمكن للأشخاص البدناء أن يصابوا بالأنيميا أيضا في حالة اعتمادهم على نظام غذائي غير متوازن، وسوء التغذية، وتناول الكثير من الأطعمة التي لا تحتوي على فيتامينات والحديد، مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، والتي تعتبر عديمة الفائدة للجسم.





أسباب الإصابة بـ الأنيميا



أكد معتز القيعي، أن هناك أسباباً محددة يمكن ان تصيب الجسم بالأنيميا، وفي السطور التالية نوضح لكم أهم أسباب الإصابة بالأنيميا :





1- سوء التغذية وذلك عند عدم تناول كمية كافية من الأطعمة التي تحتوي على الحديد والبروتين والفيتامينات، خاصة حمض الفوليك.





2- أمراض اضطرابات المعدة.





3- الأمراض المزمنة، مثل : السرطانات والفشل الكلوي والفشل الكبدي.





4- التدخين والمخدرات.





5- فرط تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل: القهوة والمشروبات الغازية داكنة اللون.





6- إجراء العمليات الجراحية والنزيف.





أعراض الإصابة بـ الأنيميا





وأوضح القيعي، بأن هناك العديد من الأعراض التي تنبه الشخص بإصابته بمرض الأنيميا ، والتي يجب ان نلجأ لعلاج الأنيميا فور ظهورها، ومن اهم هذه الأعراض





1- تؤثر الأنيميا على الصحة العامة والنشاط البدني، خاصة عند ممارسة الرياضة، فهي تؤدي إلى الشعور بالتعب الدائم والصداع والإغماء في بعض الأحيان عند بذل مجهود.





2- تؤدي إلى سرعة وعدم انتظام خفقان القلب وضيق التنفس.





3- تؤثر على الحالة الذهنية، من خلال فقدان التركيز.

4- حدوث ضرر الأعصاب وتغيرات في الإدراك.





أنواع مرض الأنيميا



وأفاد القيعي، ان هناك عدة أنواع لمرض الأنيميا، منها أنيميا نقص الحديد ، وأنيميا نقص الفيتامينات، وأنيميا كـعرض للإصابة بمرض مزمن.





طرق الوقاية من الإصابة بـ الأنيميا



ولقت القيعي، إلى أنه يمكن الوقاية من الإصابة بـ الأنيميا ، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك، و خاصة للأطفال في سن النمو، والنساء الحوامل، أو النساء في سن الخصوبة (من 18 إلى 45) والنباتيين والرياضيين.





1- الحديد : ومن الأطعمة التي تحتوي على الحديد (اللحوم الحمراء- الكبد- الطحال- الباذنجان- التفاح- البلح)، والجدير بالذكر أنه من الشائع أن تناول السبانخ يساعد في الوقاية من الأنيميا، وذلك غير صحيح؛ لأن السبانخ تحتوي على مركب "الفتيت" بجانب الحديد؛ مما يعيق امتصاص ويمنع الجسم من الاستفادة منه.





2- حمض الفوليك : ومن أبرز الأطعمة الغنية بـ حمض الفوليك (البقوليات وخاصة العدس- الفول- الحمص).





3- فيتامين B12 : فيتامين B12 من تناول الأطعمة التي تحتوي على صفار البيض؛ حيث ان الأنظمة الغذائية التي تفتقر لصفار البيض تؤدي لزيادة احتمال الإصابة بالأنيميا ويمكن الحصول على





4- فيتامين C : ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C، مثل (الجوافة- الطماطم- الليمون) ويساعد فيتامين c على امتصاص الحديد.





طرق علاج الأنيميا :

