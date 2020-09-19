لو بتعاني من الأنيميا.. 7 نصائح مهمة للحصول على الحديد من الطعام

تعتبر مشكلة نقص الحديد من أكثر المشاكل التي نواجهها، وتصيب الكبار والصغار، وتعرف الأنيميا أو فقر الدم بـ نقص عدد كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأوكسجين إلى أجهزة الجسم المختلفة لتقوم بوظائفها الطبيعية.





وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن نقص الحديد من المشكلات التى يعانى منها الكثيرون، صغارا وكبارا، والحديد فى غاية الأهمية ومن يعانى نقصا فيه يعانى ضعفا شديدا يصنف بأنه " أنيميا نقص الحديد ".





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وأكدت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان هناك العديد من النصائح الهامة التي يجب ان يتبعها الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد ، ومن أهمها:





1- الخضروات الورقية:

ويعتبر تناول الخضروات الورقية وخاصة الداكنة، مثل: الملوخية والسبانخ والملفوف والجرجير وورق العنب والسلق، كما يعد الشمندر واللفت من أهم الخضروات التي توفر لك نسبة كبيرة من مثل: الملوخية والسبانخ والملفوف والجرجير وورق العنب والسلق، كما يعد الشمندر واللفت من أهم الخضروات التي توفر لك نسبة كبيرة من الحديد التي يحتاج إليها جسمك، كما ننصح بتناول الفلفل الملون بأنواعه.





2- الشاي والقهوة :

ويحتوي الشاي والقهوة على الكافيين والذي يمنع امتصاص الحديد ، ولذلك لا ينصح بتناول الشاي والقهوة في نفس وقت تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد والانتظار لمدة ساعتين حتى يتم امتصاص الحديد.





3- الخبز الأسمر:

ويتسبب تناول الخبز الأسمر في ان تمنع الردة من إمتصاص الحديد الموجودة داخل الأطعمة التي نتناولها.





4- الألبان ومنتجاتها :

وبالرغم من فوائد منتجات الألبان، إلا ان هذه المنتجات تحتوي علي الكالسيوم، وهي من المعادن التي تعيق امتصاص الحديد ، لذا يُفضل عدم تناول الحليب مع طعام يحتوي على نسبة عالية من الحديد.





5- مضادات الحموضة:

وتجنب تناول مضادات الحموضة لمدة ساعتين قبل أو بعد تناول الحديد، لأن مضادات الحموضة تقلل من امتصاص الحديد ، لذا يفضل تناول الحديد على معدة فارغة قبل ساعة أو بعد ساعتين من وجبات الطعام إذا لم يحدث تهيج للمعدة.





6- البرتقال:

وينصح بتناول عصير برتقال بإستمرار إذ أن فيتامين سي يساعد على إمتصاص الحديد



