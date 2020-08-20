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مرأة

علاج الأنيميا للحوامل والأطفال والرضع بهذه الأعشاب بسرعة غير متوقعة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:50 ص
علاج الانيميا
علاج الانيميا
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لمياء الياسين
علاج الأنيميا يحتاج إلى الحفاظ على المستوى المتوازن للحديد فى الجسم لأنه بدونه لا يستطيع دمك إنتاج الهيموجلوبين، وهى الصبغة الحمراء في الدم، والتي تحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم.


ويساعد علاج الأنيميا فى علاج النقص الحاد في الحديد وبالتالي الهيموجلوبين في جسمك وحمايتك من الشعور بالإرهاق طوال اليوم والإصابة  بالدوار، وأحيانًا الإغماء.


علاج الأنيميا بالأعشاب
تحتاج النساء إلى علاج الأنيميا بنسب أكبر، حيث تفقد الكثير من النساء الدم أكثر من الرجال خلال الدورة الشهرية.


علامات غير عادية لفقر الدم يجب ألا تتجاهلها
يعد فقر الدم هو حالة ينخفض ​​فيها عدد خلايا الدم الحمراء السليمة في الدم، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة مثل التعب، والدوخة، وضيق التنفس، وما إلى ذلك.




لذلك هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا.


1. علاج الإنيميا بالأعشاب.. نبات القراص
نبات غنى بوجود فيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب، وج (حمض الأسكوربيك)، وك، وكلها تعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم. إن استهلاك نبات القراص للتعافي من فقر الدم ليس مفيدًا فحسب بل هو منشط وشاي ومكمل غذائي.


2. الأفوكادو.. وعلاج الأنيميا الحادة
يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعله إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة على الرغم من أن نقص حمض الفوليك الغذائي ( فيتامين ب 9 ) نادر في الدول الغربية، إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة قليلة في مستويات حمض الفوليك، فإن الأفوكادو مفيد لذلك أيضًا.


3. علاج الأنيميا بالأدوية
وفقا لموقع "herbazest"، إذا كنت ممن لا يفضلون علاج الأنيميا بالأدوية، من الممكن علاجها ببعض الخضراوات الورقية مثل البقدونس، فهو عشب أخضر ممتاز للتغلب على فقر الدم، هذا لأنه يحتوي على تركيز مذهل من الحديد، غالبًا ما يُنصح الأفراد الذين يعانون من مشاكل في تناول مكملات الحديد بشرب عصير البقدونس أو الشاي.


4. علاج الأنيميا عند الأطفال والليمون
إن إضافة الحديد إلى نظام طفلك الغذائي سيكون عديم الفائدة إذا لم يمتصه الجسم بشكل صحيح، جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد، على الرغم من أن الليمون أقل حمضية  فقد ثبت أنه يوفر كميات جيدة من هذه المغذيات القابلة للذوبان في الماء.


5. الحوامل وعلاج الأنيميا بالفواكه
من أجل زيادة الهيموجلوبين تحتاج الحوامل إلى مزيد من الحديد، وبالتالي قد يصف لك طبيبك بعض مكملات الحديد وينصحك أيضًا بإجراء التغييرات اللازمة في نظامك الغذائي، يمكنك إضافة الكثير من الفواكه لنظامك الغذائى.


وتعد أبرز الفواكه التى يمكن تناولها البرقوق فهو غني بالحديد وأفضل الثمار لعلاج فقر الدم أدخلى البرقوق في وجبة الإفطار اليومية، وللوقاية من فقر الدم يمكن إدخال التفاح فهو غنى بفيتامين سي الذي يساعد جسمك على امتصاص الحديد وتناول تفاحة يوميًا لمحاربة فقر الدم.


أما المشمش فهو يحتوى على الحديد ويساعد على زيادة مستويات الحديد في الجسم، ويجب على الحامل تناول حفنة من المشمش يوميًا مع وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار لزيادة مستويات الحديد لديها.


6.علاج الأنيميا عند الرضع
حصول المرأة المرضع على ما يكفى من الحديد يساعد على علاج الأنيميا عند طفلها الرضيع بصورة جيدة وسريعا بجانب بعض المكملات الغذائية التى قد يصفها الطبيب المعالج لك ولطفلك.


7. الهندباء.. وعلاج الأنيميا بالأكل
هناك سببان محتملان لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد: إما أنك لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد أو أن جسمك لا يمتصها بشكل صحيح.


على أي حال تعد عشبة الهندباء خيارا جيدا، حيث لا تحتوي أوراقها على مستويات عالية من الحديد فحسب، بل إنها تعزز أيضًا قدرة الجسم على امتصاص هذا المعدن المهم، ويمكن إقران هذه العشبة مع غيرها لتعزيز فوائدها، كما هو الحال في شاي الهندباء والقراص المضاد لفقر الدم.


فى النهاية سواء كنت لا تحصل على ما يكفي من الحديد من خلال نظامك الغذائي، أو تحتاج إلى القليل من الدعم بعد فقدان الدم بشكل كبير، أو أن جسمك غير قادر على امتصاص هذا المعدن الحيوي، فإن هذه الأعشاب لفقر الدم ستساعدك على التغلب عليه، يمكن لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد أن يعيق حياة المرء بشدة، لذا فإن استخدام هذه الأعشاب للمساعدة سيساعد في رفع مستويات الطاقة لديك، وتصفية ذهنك، واستعادة صحتك العامة.
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