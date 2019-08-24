قشرة الفول وراء أنيميا الحديد.. 3 اتهامات تطارد مسمار البطن.. فيديو

قال الدكتور مجدى نزيه، رئيس قسم وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، إن الفول يحتوى على قيمة بروتينية مرتفعة، كما أنه بمجرد تناوله يشعر الشخص بالامتلاء وهو ما يؤكد مقولة "لما باكله بيقفلنى".



واستنكر مجدى نزيه، خلال استضافته على برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية MBC مصر، اليوم، السبت، قول البعض إن الفول "سمعته وحشة وإنه يسبب الغباء أو إن لما بناكله الشخص بيتنح ومبيركزش أو إنه يسبب الغباء"، لافتا إلى أن من يقع عليه اللوم في هذه الحالة من يتناول الفول بشكل نهم.



وأوضح مجدى نزيه أن قشرة الفول أحد معوقات امتصاص الحديد ومن ثم الإفراط فى استهلاك جرعات كبيرة منه يوميا يفسر تفشى مرض نقص الحديد فى مصر.



وأضاف مجدى نزيه أن شعور الشخص بالشبع وامتلاء المعدة بمجرد تناول الفول يعود إلى أن الأخير يحتوى على جرعة ألياف مرتفعة بنوعيها القابلة وغير القابلة للذوبان فى الماء، والتى بدورها تستغرق 6 ساعات فى المعدة لعملية الهضم.



وأكد مجدى نزيه أن الفرد بمجرد أن يتناول جرعات كبيرة من الفول يشعر بالخمول، لافتا إلى أنه يحتاج 12 ساعة للنقع لتجنب الخمول نظرا لتسببه بعد تناوله في سحب الدم من الأطراف بما فيها المخ لتتوجه إلى الجهاز الهضمى، وهو ما يؤدي بدوره إلى قلة استجابة الشخص للحركة والتركيز.