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مرأة

لمرضى الأنيميا وفقر الدم.. تعرف على وصفة البنجر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، وصفة البنجر لزيادة معدل الهيموجلوبين في الدم لمن يعاني من الأنيميا وفقر الدم وفوائده الصحية .


1مفيد جدًا في علاج الأنيميا (فقر الدم)
2غني بفيتامين A و B2
3غني بالبوتاسيوم و المغنيسيوم
4يحتوي على الكولاجين المفيد للبشرة

٣ حبات شمندر.
٢ فص ثوم مطحون.
٢ ملعقة لبن.
ملعقة طحينية.
عصير ليمونة.
رشة ملح.

طريقة التحضير:
- تقشير الشمندر بعد سلقه لمدة ٤٥ دقيقة.
- في الخلاط الكهربائي أضفنا الطحينية واللبن والليمون والثوم والملح،، ويخفق.. ثم يضاف الشمندر ويخلط حتى يصبح ناعم القوام.

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