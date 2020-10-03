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لو وزنك زيادة وعندك انيميا.. طرق فعالة لخسارة الوزن بصحة أفضل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:03 م
طرق خسارة الوزن لمن
طرق خسارة الوزن لمن يعانون من الأنيميا والوزن الزائد
آية التيجي
يمكن للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ان يكونوا ايضا يعانون من الأنيميا، حيث ان اعتمادهم الكلي يكون على الأطعمة السريعة والغير صحية، لذا فإن الجسم لا يحصل على الفائدة والعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد لا يعني ان الشخص لا يعاني من الأنيميا، حيث ان انظمتهم الغذائية تعتمد على الفاست فود والمعلبات الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية بدون قيمة غذائية حقيقية.

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وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، انه الهدف الرئيسي من إنقاص الوزن يجب ان يحصل الجسم على من النظام الغذائي على كل العناصر الغذائية، وذلك حتى يصل لوزن صحي بدون الإصابة بأى أمراض.

وأضاف القيعي، إلى ان هناك الكثير من النصائح التي يجب ان يتبعها الأشخاص عند خسارة الوزن لكي يتجنب الإصابة بـ الأنيميا، وخسارة الوزن بشكل صحي، ومن أهمها:

1- تغير اللايف ستايل:
ويتم ذلك عبر اتباع عادات غذائية صحية، على ان يكون نوع الأطعمة التي يتناولهاغنية بكل العماصر التي يحتاجها الجسم يوميا.

2- المعادن والفيتامينات :
ويجب ان تتنتوع الاطعمة بين البروتين والحديد وحمض الفوليك والفيتامينات، والمسؤولة عن الإصابة بالأنيميا؛ حيث ان هذه المعادن والفيتامينات تدخل في تكوين الهيموجلوبين، مما يجعل خسارة الوزن اكثر صحة، وبدون امراض او مضاعفات.

3- الجبن :
ويمكن استبدال الجبن المطبوخة بالجبن القريش قليلة الدسم، وذلك للحصول على الفوائد اللازمة من الجبنة، لخسارة الوزن، والشعور بالشبع لفترات أطول.

4- المشروبات :
ويجب استدبال المشروبات الغازية بـ المشروبات العشبية كـ  الشاي الأخضر، والينسون، وغيرها من المشروبات المفيدة للجسم.

5- العصائر :
وتمد العصائر الجسم بالعناصر والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، بالإضافة إلى أنها بدائل ممتازة للمشروبات الغازية؛ حيث يمكن الاعتماد على العصائر الفريش والبعد عن المعلب منها لما يحتوي على مواد حافظة وسكريات تسبب في زيادة الوزن دون الحصول على فائدة تذكر.

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