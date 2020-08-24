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بدون أدوية.. علاج الأنميا بـ 4 حيل بسيطة.. مشروب سحري للتخلص من فقر الدم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:26 ص
الأنيميا
الأنيميا
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حياة عبد العزيز
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تحتاج النساء إلى علاج الأنيميا بنسب أكبر، حيث تفقد الكثير من النساء الدم أكثر من الرجال خلال الدورة الشهرية.

 ويعد فقر الدم، هو حالة ينخفض ​​فيها عدد خلايا الدم الحمراء السليمة في الدم، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة مثل التعب، والدوخة، وضيق التنفس، وما إلى ذلك.


وهناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث عليك إدخالها لنظامك الغذائى,

1.  نبات القراص
استهلاك نبات القراص للتعافي من فقر الدم ليس مفيدًا فحسب بل هو منشط وشاي ومكمل غذائي.

2. الأفوكادو..
يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعله إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.

3. الليمون
 جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد، على الرغم من أن الليمون أقل حمضية  فقد ثبت أنه يوفر كميات جيدة من هذه المغذيات القابلة للذوبان في الماء.

4. الهندباء.. وعلاج الأنيميا بالأكل 

تعد عشبة الهندباء خيارا جيدا، حيث لا تحتوي أوراقها على مستويات عالية من الحديد فحسب، بل إنها تعزز أيضًا قدرة الجسم على امتصاص هذا المعدن المهم، ويمكن إقران هذه العشبة مع غيرها لتعزيز فوائدها، كما هو الحال في شاي الهندباء والقراص المضاد لفقر الدم وعلاج الأنيميا.

ويبحث الجميع عن مشروبات تقوي المناعة بعيدًا عن الليمون، حيث يتواجد فيتامين سي في العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى، وهو فعلا في تقوية المناعة ، كذلك الذين يعانون من الأنيميا مهددون بالإصابة بـ الفيروس التاجي، لذا يحتاجون لتغذية صحية بشكل يومي . 

ونصح موقع هيلث لاين بالمشروب الأحمر الفعال الذي يعالج الأنيميا في أسبوع و يقوي المناعة بشكل هائل ، إليك طريقة تحضيره : 

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المكونات 
حبة بنجر مقشرة ومقطعة شرائح
ثمرة تفاح مقشرة ومقطعة
ملعقة زنجبيل مطحون
كوب عصير التفاح

الطريقة : 
ضعي البنجر المقطع والتفاح والزنجبيل مع عصير التفاح في الخلاط الكهربائي واخلطي حتى يصبح المزيج متجانسًا وناعمًا.


أعراض الأنيميا :
شحوب الجلد واصفرار الوجه 
ارهاق مستمر 
ضعف عام
الشعور بنهجان بسبب قلة الأكسجين
برودة في الأطراف
عدم انتظام ضربات القلب
مشاكل في التنفس
دوار ودوخة 
ألم بالصدر 
صداع مستمر
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