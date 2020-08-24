بدون أدوية.. علاج الأنميا بـ 4 حيل بسيطة.. مشروب سحري للتخلص من فقر الدم

ويعد فقر الدم، هو حالة ينخفض ​​فيها عدد خلايا الدم الحمراء السليمة في الدم، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة مثل التعب، والدوخة، وضيق التنفس، وما إلى ذلك.