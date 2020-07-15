كوب واحد به الفائدة.. مشروبات تقوي المناعة لا غنى عنها





هناك العديد من المشروبات الصحية التي لها دور كبير في تقوية جهاز المناعة للتصدي لفيروس كورونا التاجي ، ونصح موقع هيلث لاين بهذين المشروبين وضرورة تناولهما باستمرار لتحصين الجسم و تعزيز كفاءة الجهاز المناعي ، وهي ..





١_ العصير البرتقالي





وهو خليط من التفاح والجزر و البرتقال و العسل الابيض، ويحتوي على فيتامين سي و أ و ج ، ويقي الجسم من نزلات البرد و الانفلونزا .





٢_ العصير الاخضر

وهو خليط من الكيوي الذي يعد مصدر غني بفيتامين سي مع شرائح الليمون و تفاحة ، فهو يقتل الفيروسات وينظف الجسم من السموم و يمنحك نسبة هاىلة من فيتامين سي الأساسي للمناعة .

تقوية المناعة تعتمد بشكل رئيسي على تحسين النظام الغذائى اليومي وتناول المزيد من الفواكه و الخضروات الصحية والتوقف عن العادات الغذائية الخاطئة منها الاكلات الجاهزة والمشروبات الغازية.