AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كوب واحد به الفائدة.. مشروبات تقوي المناعة لا غنى عنها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:33 ص
مشروبات تقوي المناعة
مشروبات تقوي المناعة
Advertisements
رشا عوني
تقوية المناعة تعتمد بشكل رئيسي على تحسين النظام الغذائى اليومي وتناول المزيد من الفواكه و الخضروات الصحية والتوقف عن العادات الغذائية الخاطئة منها الاكلات الجاهزة والمشروبات الغازية.

هناك العديد من المشروبات الصحية التي لها دور كبير في تقوية جهاز المناعة للتصدي لفيروس كورونا التاجي ، ونصح موقع هيلث لاين بهذين المشروبين وضرورة تناولهما باستمرار لتحصين الجسم و تعزيز كفاءة الجهاز المناعي ، وهي .. 

١_ العصير البرتقالي 

وهو خليط من التفاح والجزر و البرتقال و العسل الابيض، ويحتوي على فيتامين سي و أ و ج ، ويقي الجسم من نزلات البرد و الانفلونزا . 

٢_ العصير الاخضر
 
وهو خليط من الكيوي الذي يعد مصدر غني بفيتامين سي مع شرائح الليمون و تفاحة ، فهو يقتل الفيروسات وينظف الجسم من السموم و يمنحك نسبة هاىلة من فيتامين سي الأساسي للمناعة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

أقوى الفيتامينات والمشروبات.. روشتة كاملة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

كنوز فيتامين سي.. 8 فواكه ترفع المناعة في الصيف

يرفع الأنيميا ويقوي المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالموز

أقوى كوب للمناعة والدايت.. إليك مشروب الكرفس بـ 5 مكونات

احمي جهازك المناعى بهذه الحيل.. وأطعمة تقلل مناعة الجسم.. إليك أسرع مشروبات غنية بفيتامين سى

ترشيحاتنا

تحدث في الحرم.. ظاهرة فلكية جديدة تشهدها السعودية

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الأربعاء

كيلو الأمهات بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ١٥-٧-٢٠٢٠

علماء يتوقعون ميعاد الموجة الثانية من كورونا

حكم صلاة من اكتشف نجاسة ملابسه .. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

AdvertisementS

بشرة سارة.. أول تجربة لقاح كورونا في أمريكا تقترب من مرحلتها النهائية

أسعار الدراجات المدعمة من وزارة الشباب.. صور

استدعاء وزير التربية والتعليم بالبرلمان عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

فى حضور بسمة وهبة.. أم الطفل الغريق بشاطئ النخيل تفقد الوعي بعد سماع الحقيقة من محافظ إسكندرية.. شاهد

فيديو جديد يكشف ظهور نانسى عجرم لحظة مقتل محمد الموسى بفيلتها

خيانة عظمى.. عمدة اسطنبول يتعهد بعرقلة صفقة أردوغان والشيخة موزة

بتروتريد تمد فترة قراءة عدادات الغاز المنزلي.. لهذه الأسباب

هل اقتربت معركة سرت؟.. تركيا تغامر بـ 10 آلاف مرتزق.. والجيش الليبي يستعد

مستندات جديدة.. شاهد آخر التطورات فى قضية هيفاء وهبى ومحمد الوزيرى

أخبار التوك شو | مذيعة سي بي سي تكشف تفاصيل غرق شقيقتها.. أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد.. فيديو

أغربها الجوع.. إشارات من الجسم تشير لتناولك الكثير من السكر

يتجاهلها 90 في المائة من الناس.. علامات مبكرة لسرطان الرئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوب واحد به الفائدة.. مشروبات تقوي المناعة لا غنى عنها

أصيب بشلل مؤقت.. ثعبان يهاجم طفلا خلال رحلة عائلية ويتركه في حالة حرجة

مرسيدس بنز اس كلاس 2021 تظهر فى شوارع دبى للاختبار.. صور