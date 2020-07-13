لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا





وأوضح أستاذ المناعة الروسي أن الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروسات التاجية الموسمية لديهم مناعة أيضا تحميهم من فيروس كورونا، وتحتوي أجسامهم على أجسام مضادة قوية التي تنشط المناعة ضد هذا النوع من الفيروس.

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وأكد الخبير الروسي نيكولاي كريوتشكوف في مقابلة صحفية، أنه حتى لو أصيب الشخص الذي يتمتع بمناعة فطرية قوية، بالفيروس، فستقوم مناعته بالتصدي له بشكل فائق وتمنعه من اختراق الجسم والتفشي فيه بشكل واسع كما يفعل كورونا في أجساد المصابين.



