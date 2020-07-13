لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا

كشف أستاذ المناعة الروسي نيكولاي كريوتشكوف، أن هناك بعض الأشخاص المحصنين من فيروس كورونا التاجي، وهم الذين يولودون بـ مناعة فطرية، وهؤلاء لديهم فرص كبيرة تمنع نقل عدوى كورونا لهم.
وأوضح أستاذ المناعة الروسي أن الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروسات التاجية الموسمية لديهم مناعة أيضا تحميهم من فيروس كورونا، وتحتوي أجسامهم على أجسام مضادة قوية التي تنشط المناعة ضد هذا النوع من الفيروس.
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وأكد الخبير الروسي نيكولاي كريوتشكوف في مقابلة صحفية، أنه حتى لو أصيب الشخص الذي يتمتع بمناعة فطرية قوية، بالفيروس، فستقوم مناعته بالتصدي له بشكل فائق وتمنعه من اختراق الجسم والتفشي فيه بشكل واسع كما يفعل كورونا في أجساد المصابين.
وأشار أستاذ المناعة الروسي إلى أن خطر الإصابة المنخفض بالفيروس التاجي يوجد ايضا لدى أولئك الذين يتمتعون بشكل عام بأجسام قوية، وليسوا عرضة للجلطات والقصور المناعي، مشيرا إلى أن هؤلاء حتى في حالة الإصابة بالعدوى، يمر المرض لديهم بشكل غير محسوس.