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3 مراحل .. مكونات جهاز المناعة وطريقة مواجهة الأمراض

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:02 م
المناعة
المناعة
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رشا عوني

الجميع يردد جملة تقوية جهاز المناعة منذ تفشي فيروس كورونا ، لكن لا يعرفون الكثير عن الجهاز المناعي خط الدفاع الأول لجسم الإنسان ، كما أن دور جهاز المناعة هو مكافحة المرض ومسبباتها ولكي يعمل جهاز المناعة بشكل صحيح لابد من التغذية السليمة التي تقوي الجسم وتمنحه العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها المناعة .

 

بحسب موقع healthline الطبي ، يتكون الجهاز المناعي من ثلاث "طبقات" أو آليات تعمل على مكافحة الأمراض وهي :

 

1- الطبقة الأولى ، التي تتكون من الجلد والأغشية المخاطية ، تعمل كحاجز مادي.

2-الطبقة الثانية هي "الجهاز المناعي الفطري" ، وهي استجابة مناعية واسعة النطاق قصيرة المدى وغير محددة للجراثيم المسببة للأمراض مثل البكتيريا أو الفيروسات.

3- تواجه الميكروبات التي تتهرب من النظام الفطري الطبقة الثالثة من الحماية  وهي آلية قوية تسمى "الاستجابة المناعية التكيفية"، حيث تعمل مجموعات من خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية و تشن هجومًا قويًا ومحددًا للغاية على مسببات الأمراض المحددة.

 

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