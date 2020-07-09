3 مراحل .. مكونات جهاز المناعة وطريقة مواجهة الأمراض

الجميع يردد جملة تقوية جهاز المناعة منذ تفشي فيروس كورونا ، لكن لا يعرفون الكثير عن الجهاز المناعي خط الدفاع الأول لجسم الإنسان ، كما أن دور جهاز المناعة هو مكافحة المرض ومسبباتها ولكي يعمل جهاز المناعة بشكل صحيح لابد من التغذية السليمة التي تقوي الجسم وتمنحه العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها المناعة .

بحسب موقع healthline الطبي ، يتكون الجهاز المناعي من ثلاث "طبقات" أو آليات تعمل على مكافحة الأمراض وهي :

1- الطبقة الأولى ، التي تتكون من الجلد والأغشية المخاطية ، تعمل كحاجز مادي.

2-الطبقة الثانية هي "الجهاز المناعي الفطري" ، وهي استجابة مناعية واسعة النطاق قصيرة المدى وغير محددة للجراثيم المسببة للأمراض مثل البكتيريا أو الفيروسات.

3- تواجه الميكروبات التي تتهرب من النظام الفطري الطبقة الثالثة من الحماية وهي آلية قوية تسمى "الاستجابة المناعية التكيفية"، حيث تعمل مجموعات من خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية و تشن هجومًا قويًا ومحددًا للغاية على مسببات الأمراض المحددة.