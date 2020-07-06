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مرأة

مشروب المناعة الأول .. كوب سحري يحميك من الفيروسات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:02 م
مشروب المناعة
مشروب المناعة
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رشا عوني
تقوية المناعة من أهم الأمور التي يجب العناية بها جيدًا خلال الفترة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا ، وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تقوي المناعة لابد من تناولها بشكل يومي لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي . 


نصح موقع هيلث لاين الطبي ، بإعداد مشروب الليمون الدافئ بالزنجبيل وتناوله بشكل يومي لتقوية المناعة وقتل الميكروبات وحماية الجسم من أي عدوى ، إليك الطريقة : 


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مكونات مشروب المناعة
كوب ماء
2 ليمونة 
ملعقة زنجبيل صغيرة 
ملعقتان عسل أبيض 
ملعقة صغيرة كركم 


طريقة عمل مشروب المناعة 

اغلي الماء واتركيه حتى يصبح دافئًا
أضيفي عصير 2 ليمونة
أضيفي الزنجبيل والكركم والعسل
قلبي المكونات معًا وغطي الكوب لمدة دقائق ثم تناوليه . 
مشروب المناعة الأول .. كوب سحري يحميك من الفيروسات
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