مشروب المناعة الأول .. كوب سحري يحميك من الفيروسات

تقوية المناعة من أهم الأمور التي يجب العناية بها جيدًا خلال الفترة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا ، وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تقوي المناعة لابد من تناولها بشكل يومي لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي .
نصح موقع هيلث لاين الطبي ، بإعداد مشروب الليمون الدافئ بالزنجبيل وتناوله بشكل يومي لتقوية المناعة وقتل الميكروبات وحماية الجسم من أي عدوى ، إليك الطريقة :
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مكونات مشروب المناعة
كوب ماء
2 ليمونة
ملعقة زنجبيل صغيرة
ملعقتان عسل أبيض
ملعقة صغيرة كركم
طريقة عمل مشروب المناعة
اغلي الماء واتركيه حتى يصبح دافئًا
أضيفي عصير 2 ليمونة
أضيفي الزنجبيل والكركم والعسل
قلبي المكونات معًا وغطي الكوب لمدة دقائق ثم تناوليه .