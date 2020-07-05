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مرأة

لتقوية المناعة.. أفضل الأعشاب الطبيعية لحماية أسرتك

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:31 م
تقوية المناعة
تقوية المناعة
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نهى هجرس
أفضل طريقة لـ تعزيز المناعة هي من خلال الطرق الطبيعية لأنها تأتي مع آثار جانبية صفرية أو ضئيلة، وهناك العديد من الأعشاب الصديقة للمطبخ والتي تعتبر فعالة للغاية في مكافحة مسببات الأمراض، وتساعد بشكل كبير على الحماية من فيروس كورونا.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأعشاب الطبيعية لتقوية المناعة...

- الثوم 
الثوم ضروري جدًا للحفاظ على توازن الجهاز المناعي، ومن المعروف أنه يحفز إنتاج الدم الأبيض الذي يعمل كقاتل طبيعي لمسببات الأمراض، يساعد الثوم أيضًا على تعزيز عمل الجهاز المناعي نظرًا لوجود المركب المناعي. 


- الكركم 
الكركمين في الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات والمناعية، يساعد تضمين الكركم في الوجبات اليومية في مكافحة الإنفلونزا الموسمية وتحسين أعراض البرد والسعال وفقًا لدراسة كما يساعد الكركمين أيضًا على تقليل التهاب الرئتين وتعزيز المناعة. 

- الزنجبيل 
يساعد هذا العشب القديم على تعزيز جهاز المناعة في الجسم ومحاربة التهاب الرئتين، حيث أظهرت دراسة أن مستخلص الزنجبيل يؤخر الالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية لدى البالغين،كما يساعد الزنجبيل أيضًا على مكافحة البرد والسعال عن طريق زيادة إنتاج الخلايا التائية.



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