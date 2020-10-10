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رياضة

صراع الصعود للدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يواجه المريخ.. والداخلية أمام شبين

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا - الترسانة
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عبدالله هشام
تقام اليوم السبت منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة والتى تشهد صراعا شرسا في المراكز المتقدمه لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز . 

المريخ - سيراميكا كليوباترا  
ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز ومواصلة صدارة المجموعة بينما يحاول المريخ البورسعيدي الابتعاد عن مراكز الهبوط للقسم الثالث. 

واذا حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز اليوم أمام المريخ وخسر الداخلية يتأهل كليوباترا رسميا الي الدورى الممتاز دون النظر لنتائج الجولة الاخيرة .

جمهورية شبين  - الداخلية 
يحاول فريق الداخلية تحقيق الفوز لمواصلة صراع الصعود للدورى الممتاز بينما يحتاج فريق جمهورية شبين الثلاث نقاط لتأمين مركزه في جدول الترتيب . 

الترسانة - النصر 
كوكاكولا - القناة 
منتخب السويس - الزرقا 
النجوم - بتروجيت 

جدول ترتيب المجموعة 
١- سيراميكا كليوباترا 39 نقطة 
٢-  الداخلية 37
٣-  بتروجيت 36 نقطة
٤- النصر 30
٥- منتخب السويس 29
٦- القناة 29
٧-جمهورية شبين 24
٨- النجوم 22
٩-المريخ 21
١٠ - كوكاكولا 19
١١-الترسانة 16
١٢- الزرقا 10
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