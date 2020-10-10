المدير الفني لحرس الحدود : مواجهة الزمالك القادمة سيفوز فيها الفريق صاحب الدافع الأقوى

قال محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود ، أنه وافق على تولي المسؤلية خلفًا لطارق العشري المدير الفني السابق لأنه من أبناء نادي حرس الحدود و موجود في النادي من 17 سنة و لن يتأخر في الوقوف مع الفريق في أي وقت ، مضيفًا ان علاقته بكافة اللاعيبين جيدة و ان سقوط الفريق ما هو إلا سوء توفيق .





وأضاف حليم خلال مداخلة هاتفية على قناة " أون سبورت " ، أن مواجهة الزمالك القادمة سيفوز فيها الفريق صاحب الدافع الأقوى ، فالزمالك يبحث عن الوصافة و حرس الحدود يواجه شبح الهبوط ،مضيفاٌ أنه يتمنى كسب الثلاث نقاط لرفع الحالة المعنوية لفريقه .





وأشار المدير الفني لحرس الحدود ، أن اللاعبين في حالة إحباط بعد الهزيمة مؤخرا من اسوان و الانتاج و سموحة ، و أنه يعتمد على علاقته الطيبة مع لاعبيه ، و أن ادارة النادي لم تقصر مع اللاعبين بل أعطتهم مكافآت مادية حتى في ظل الخسارة .



