دمار في كل مكان.. شاهد آثار فيضانات كمبوديا وسقوط قتلى

عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو، لسيل فيضانات اجتاحت العاصمة الكمبودية.





أظهر المقطع شلل حركة مرور السيارات، وصعوبة السير والانتقال للمواطنين ، فى شوارع العاصمة كمبوديا بسبب الفيضانات التى تسببت فى ارتفاع منسوب المياه عن الأرض.





كما يظهر المقطع مخالفات نتجت عن هذه السيل الهائل من المياه ، وسير المركبات بمنحنى حتى تستطيع العبور ببطء مما تسبب فى إصابة المواطنين.





كشفت الأنباء عن وقوع أحد عشر قتلى جراء هذه الفيضانات وإصابة العديد بإصابات بالغة ،وضرر المنازل والمنشأت بسبب هذا الفيضان الهائل.





قتلى أحد عشر شخصا على الأقل جراء فيضانات اجتاحت العاصمة الكمبودية بنوم بنه بعد أمطار غزيرة في البلاد.