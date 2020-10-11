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توك شو

دمار في كل مكان.. شاهد آثار فيضانات كمبوديا وسقوط قتلى

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:37 م
فيضانات
فيضانات
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قسم التوك شو
عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو، لسيل فيضانات اجتاحت العاصمة الكمبودية.

أظهر المقطع شلل حركة مرور السيارات، وصعوبة السير والانتقال للمواطنين ، فى شوارع العاصمة كمبوديا بسبب الفيضانات التى تسببت فى ارتفاع منسوب المياه عن الأرض.

كما يظهر المقطع مخالفات نتجت عن هذه السيل الهائل من المياه ، وسير المركبات بمنحنى حتى تستطيع العبور ببطء مما تسبب فى إصابة المواطنين.

كشفت الأنباء عن وقوع أحد عشر قتلى جراء هذه الفيضانات وإصابة العديد بإصابات بالغة ،وضرر المنازل والمنشأت بسبب هذا الفيضان الهائل.

قتلى أحد عشر شخصا على الأقل جراء فيضانات اجتاحت العاصمة الكمبودية بنوم بنه بعد أمطار غزيرة في البلاد.
أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث فى كمبوديا خون سوخا اليوم الأحد، مصرع 11 شخصا على الأقل جراء الفيضانات العارمة التى تشهدها البلاد منذ بداية الشهر الجارى، وقال سوخا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن 10 من الضحايا لقوا مصرعهم غرقا في مياه الفيضانات، فيما لقي الأخير مصرعه بسبب تعرضه لصاعقة برق، مضيفا أنه تم إجلاء مئات العائلات من منازلهم ونقلهم إلى مناطق مرتفعة للحفاظ على أرواحهم.

وأمر رئيس الوزراء هون سين، السلطات المحلية أمس الأول (الجمعة) بتقديم المساعدات للمتضررين من هذه الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا.
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