الداخلية تكثف حملاتها التفتيشية لضبط قضايا التهريب بمنافذ الجمهورية





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – أقمشة – عقاقير طبية –مستحضرات تجميل) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة (400 ألف جنيه).





وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط (2) قضية وفى مجال الأمن العام تم ضبط (28) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح) وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (901) مخالفة مرورية متنوعة.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (160) حكم قضائى متنوع وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية" تم ضبط (6) قضايا متنوعة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.