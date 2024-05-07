تزامنا مع اقتحام رفح.. أنباء عن الانتهاء من الرصيف البحري قبالة غزة غدا

أفادت تقارير إعلامية بأنه من المقرر الانتهاء من الرصيف البحري للجيش الأمريكي قبالة ساحل غزة غدا، الأربعاء.

ووفقا لتقرير اطلعت عليه "تايمز أوف إسرائيل"، من المتوقع أن تصل أول شاحنة تحمل مساعدات لسكان غزة إلى شواطئ غزة يوم الخميس.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بناء الرصيف في مارس حيث ناشد مسؤولو الإغاثة إسرائيل تسهيل وصول إمدادات الإغاثة إلى الطرق البرية في غزة.

ووصلت حوالي 60 شاحنة مساعدات إلى معبر إيريز أمس، بعضها من ميناء أسدود وبعضها من الأردن.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت معبر إيريز اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، إن معبر كرم أبو سالم مغلق لأسباب أمنية وسيعاد فتحه بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

وأشار إلى أن قواته سيطرت على العمليات في قطاع غزة من جانب معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأعلنت هيئة المعابر في غزة توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق؛ أفادت هيئة المعابر في غزة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بأنه تم إطلاق قذائف هاون على معبر كرم أبو سالم.

وكان إعلام فلسطيني أفاد بأن هناك قصفا مدفعيا عنيفا يستهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم.