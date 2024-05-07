النزاع بين شركتي Exxon وChevron حول أصول النفط قد يستمر حتى عام 2025

قال الرئيس التنفيذي لشركة Exxon دارين وودز، الاثنين، أن النزاع مع شركة Chevron على شركة Hess مستمر ومن المرجح ألا يتم حل مشكلة الأصول النفطية التابعة لحكومة غيانا حتى عام 2025.

وقال وودز لـ David Faber من CNBC في المؤتمر العالمي لمعهد Milken Institute في لوس أنجلوس: وجهة نظري هي أن الأمر سيستمر حتى عام 2025. وكان هيس قد أشار في وقت سابق إلى أن القضية قد تستمر حتى العام المقبل.

وقال وودز: "من الواضح أن هذا تحكيم مهم ليس فقط بالنسبة لشركة إكسون موبيل ولكن بالنسبة لشركة شيفرون وهيس، ما يتعين علينا القيام به هو أن نأخذ وقتنا للقيام بما هو صحيح للتأكد من أننا نبذل كل العناية الواجبة ونصل إلى الإجابة الصحيحة".

وكانت كشفت إكسون أيضاً أن الإنتاج من مشروعها النفطي الضخم في غيانا ارتفع في الربع الأول 70% مقارنة بالعام السابق. وهذا يكفي لتوفير ما يقرب من خُمس نمو الطلب العالمي هذا العام وفقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية.

تطالب شركة إكسون موبيل بحق الشفعة في أصول شركة هيس في غيانا بموجب اتفاقية تشغيل مشتركة تحكم كونسورتيوم يقوم بتطوير موارد النفط الوفيرة في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. وتقدمت شركة النفط الكبرى بطلب للتحكيم في مارس أمام غرفة التجارة الدولية في باريس.

وقال وودز إن لجنة المحكمين لا تزال قيد الاختيار ومن ثم سيتم العمل البدء بالاكتشاف . وأعرب الرئيس التنفيذي مراراً وتكراراً عن ثقته في أن إكسون ستنتصر في النزاع، قائلاً إن الشركة كتبت الاتفاقية التي تحكم الكونسورتيوم.

وأطلقت شركة "إكسون" مشروعاً بحرياً جديداً في غويانا في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى زيادة الإنتاج بمقدار 220 ألف برميل يومياً ليصل إلى مستوى قياسي في الربع الرابع من عام 2023. وتخطط الشركة لإنشاء ستة مشاريع نفطية لضخ النفط الخام قبالة غويانا بحلول نهاية عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

ويتلخص النزاع في شروط اتفاق التشغيل المشتركة "جي أو أي"، الموقعة منذ أكثر من عقد من الزمن، التي تحكم التحالف. ودخلت Hess في اتفاق "جي أو أي" في عام 2014 عندما اشترت حصتها من شركة Shell، وتسمح بعض عمليات "جي أو أي" للشركاء الحاليين، مثل Exxon، بالمشاركة في تغييرات الملكية، واستباق عرض لحصة ملكية بعرض خاص بهم.