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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مى كساب تؤدى مناسك العمرة.. تفاصيل

صدى البلد

نشرت الفنانة مى كساب صورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء تأديتها مناسك العمرة.

وظهرت مي كساب وهي ترتدي الحجاب، وملابس الإحرام، وهي تؤدي مناسك العمرة.

وتصدرت الفنانة مى كساب تريند جوجل بعد طرحها أغنية "غمض عينيك" وكشفت عن أن هناك جيل كامل لم يتعرف عليها كمطربة.

وقالت مى كساب فى تصريحات تلفزيونية: فجأة لاقيت نفسي ترند وجيل كامل طلع مش عارف إني مطربة ولا عارف تاريخي وأن عندي 4 ألبومات.

وأوضحت مي كساب : أنها تحضر أغنية قطة من كلمات وألحان الشاعر عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، بالإضافة إلى تحضيرها أغنية جديدة برفقة زوجها المطرب الشعبي أوكا وتحمل اسم الأغنية آه يا دماغي ياما وهي من كلماته وألحانه، متمنية أن تنال الأغاني إعجاب الجمهور قريبًا.

يشار إلى أن مي كساب شاركت خلال موسم دراما رمضان الاخير من خلال  مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

مى كساب
مى كساب
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