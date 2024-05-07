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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أعياد الربيع.. الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 1200 مصري وأجنبى

الحديقة النباتية
الحديقة النباتية بأسوان

قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية الاستوائية بأسوان بأن الحديقة استقبلت نحو 1200 زائر من الزوار المصريين والسائحين الأجانب خلال احتفالات أعياد الربيع.

وأشار الدكتور عمرو محمود إلى أنه من بين زوار الحديقة 1050 من المصريين، ونحو 150 زائرا من السائحين الأجانب حيث تعد حديقة النباتات الاستوائية من أبرز المقاصد السياحية داخل مدينة أسوان، سواء للمصريين أو السائحين الأجانب.

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الحديقة النباتية

وأوضح مدير الحديقة النباتية أن الحديقة تضم حوالى 800 نوع من النباتات والأشجار الاستوائية النادرة على مستوى العالم، وتكونت الحديقة عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها تقام عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فدان.

كانت حديقة النباتات عبارة عن مكان لزراعة أهالى أسوان ويستخدمونه فى أعلاف المواشى، حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وحولها إلى حديقة عن طريق تجميع شتلات مختلفة من مختلف دول العالم بواسطة جنوده.

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