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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لفصل الصيف.. السكرتير العام المساعد بأسوان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف

مشروعات مياه الشرب
مشروعات مياه الشرب بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بمتابعة مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمناطق الكرور والشلال وخور عواضة والصداقة الجديدة ، وذلك بمرافقة المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع الشركة ، ومسئولى الجهات المختصة

 

ويأتى ذلك إستكمالاً للجهود المبذولة وإستعداداً لفصل الصيف ، وللوقوف ميدانياً على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات بمختلف قطاعات العمل العام. 
 

 

مياه الشرب 

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم التشديد على الإسراع بمعدلات التنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياة منطقة الكرور بطول 1700متر ، وبقطر 10بوصة بلاستيك خط ناقل ، والتى وصلت إلى 80 % حيث يهدف المشروع إلى زيادة كمية المياة لخدمة أهالى المنطقة والنجوع التابعة لها. 

 

كما تم المرور على مشروع تنمية وإعادة تأهيل محطة مياة آبار الشلال بعدد 15 بئر حيث يساهم هذا المشروع فى إعادة التأهيل للمنطقة الصناعية ومناطق شرق المدنية بداية من الشلال وحتى الجوزيرة ، وقد بلغت نسبة التنفيذ به ٨٥ ٪. 

 

ولفت السكرتير العام المساعد إلى أنه تم المتابعة الميدانية لمشروع إحلال وتجديد جزء من الخط الناقل للمجمع الصناعى بطول كيلو متر بداية من الخط المغذى للمجمع الصناعى بقطر  630 بلاستيك ، وتم كذلك المرور على منطقة خور عواضة لمتابعة أعمال البدء فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات إنحدار الصرف الصحى للمنطقة بالكامل من خلال تركيب مواسير بلاستيك قطر ٥٠٠ مللى بطول كيلو ونصف تقريباً. 

 

ومن المقرر أن تستغرق الأعمال بالمشروع 6 أشهر وذلك لخدمة أهالى المنطقة ، وللقضاء على مشاكل الصرف الصحى المتكررة ، وتم فى نفس الوقت متابعة مشروع تنفيذ خط مياه الصداقة الجديدة بطول 150متر من إجمالى 700 متر مستهدفة ، وبنسبة تنفيذ 22% .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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