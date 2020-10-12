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تعليم

رئيس جامعة دمنهور يوضح استعدادات العام الدراسي الجديد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
رئيس جامعة دمنهور
رئيس جامعة دمنهور مع مراسلة صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

تشهد جامعة دمنهور استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد لعام ٢٠٢٠ - ٢٠١٠، في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطوير العملية التعليمة وإستخدام التعليم عن بُعد لتقليل التجمعات بين الطلاب والطالبات للحفاظ على سلامتهم.


أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الجامعة في أتم الإستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن تم تكثيف الجهود لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب خلال العملية التعليمية.


وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم تكثيف عمليات التعقيم والتطهير خلال الفترة الماضية داخل الجامعة ومنشآتها من ممرات وطرقات ومناطق دخول الطلاب وقاعات التدريس والمدرجات والمعامل ودورات المياه والمكاتب الإدارية والمداخل والمخارج ،مشيرا إلى توفير جميع المطهرات والمنظفات الوقائية اللازمة والتنبيه على الطلاب والطالبات والعاملين بارتداء القفازات الطبية والكمامات الواقعية خلال فترة الدراسة حفاظا على سلامة المجتمع الجامعي و أبنائها الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن العام الدراسي الجديد لهذا العام يعتمد أكثر على التعليم عن بُعد وتقسم جدول حضور الطلاب وفقًا احتياج كل كلية، موضحًا ان الكليات العملية سيتم تحديد موعد تدريب الطلاب في الأجزاء العملية وباقي الأجزاء النظرية في المنهج سيتم تقديمها من خلال أسطوانة تتضمن المحتوى التعليم أو من خلال الإيميل الجامعي و بالإضافة إلى طرق تواصل أخر يتم تحديدها وفقًا احتياج كل كلية.


أوضح "عبيد"، أن خطة الدراسة للكليات النظرية تعتمد أكثر على تقديم التعليم عن بُعد، وفقًا لعدم اعتماد تلك  المناهج على التدريب العملي و اعتمادها بشكل أساسي على الشرح النظري فقط، مؤكدًا أن الجامعة استعدت من خلال توفير أجهزة تكنولوجيا حديثة ووضع خطة محكمة لإرسال محتوى المنهج إلي الطلاب والطالبات من خلال الايميل الجامعي أو أسطوانات.


وأشار رئيس الجامعة، أن الخطة المخصصة لهذا العام لممارسة الأنشطة الطلابية تعتمد على إستخدام التكنولوجيا أكثر للحد من التجمعات مع الحفاظ علي ممارسة الرياضة و اكتشاف المواهب لدى الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ممارسة الأنشطة الطلابية ولكن مع الحفاظ على سلامتهم وعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.


وأكد "صالح"، أن جامعة دمنهور من الجامعات التي تنافس عالميًا سواء من خلال الطلاب الخريجين أو من خلال الأبحاث العلمية، لافتًا إلى أن الجامعة علي طريق التنمية والتطوير، حيث تم إنشاء العديد من الكليات منها كلية التربية النوعية ووضع حجر أساس مستشفى جامعي، بالإضافة إنشاء العديد من الكليات الأخري التي سوف توفر على أبناء المحافظة عدم الاغتراب للمحافظات الأخرى لاستكمال العملية التعليمية.


وأوضح رئيس الجامعة، أن تم تخصيص مبنى مجهز لاستقبال الطلاب والطالبات المغتربين أثناء فترة الدراسة، لافتًا إلى أن الجامعة لا تمتلك سكن جامعي وسعي بكل جهد للتنسيق مع الجهات الخارجية لتوفير سكن أمن للطالبات المقيمين في المراكز البعيدة أو المحافظات المجاورة.


وأضاف رئيس الجامعة، أن تم عقد إجتماع مع عمداء الكليات لمناقشة خطة تقديم المناهج وعمل خطة أخري في حالة ظهور موجة أخرى من المرض، مشيرًا إلي أن يوجد بنك أسئلة خاص بكل كلية، بالإضافة إلى الجامعة في أتم إستعداد لتقديم الإمتحانات إلكترونيا من خلال الموقع  الرسمي للجامعة.


وأكد رئيس الجامعة، أن يوجد تواصل مباشر بينه بين الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس لتلقي الشكاوي و مناقشتها والعمل على حلها وتوفير مناخ تعليمي مناسب لطلاب وطالبات جامعة دمنهور.


وناشد رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الحفاظ علي الدولة المصرية بالوعي وعدم الانسياق وراء الشائعات.


لافتًا إلى أنه قام بوضع خطة خاصة بكل  كلية  تشمل تنفيذ سلسلة من الندوات للتوعية والتثقيف داخل الجامعة لمحاربة الشائعات والرد عليها وكيفية التصدي لحروب الجيل الرابع والخامس والسادس ولذلك بهدف بناء جيل واعي قادر علي التصدي لأعداء الوطن.

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رئيس جامعة دمنهور يوضح استعدادات العام الدراسي الجديد
رئيس جامعة دمنهور يوضح استعدادات العام الدراسي الجديد
رئيس جامعة دمنهور يوضح استعدادات العام الدراسي الجديد
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