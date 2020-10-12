شدوا حيلكم انتم بقى.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للزمالك بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

وجه نبيل الحلفاوي رسالة لنادي الزمالك الذي ينافس على الوصيف، بعد تعادل النادي الأهلي مع فريق بيراميدز في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز





وكتب نبيل الحلفاوي، عبر "تويتر"، "‏ضيعنالكم من بيراميدز نقطتين واحنا بـ 10 لاعبين.. شدوا حيلكم انتم بقى".





وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.





وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام نادي بيراميدز، امس الأحد، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف، مشيرًا إلى أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الوداد المغربي المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي إن اللاعبين ظهروا بشكل جيد على صعيد الالتزام الخططي والروح والأداء القوي أمام خصم قوي ومميز، مشيرًا إلى أن الأهلي خلق فرصًا عديدة للتسجيل خلال المباريات الماضية، وحافظ على نظافة شباكه رغم قوة المنافسين.





وأضاف أن الفريق تأثر بأحداث المباراة مثل طرد عمرو السولية وخروج محمود كهربا بسبب الإصابة، لكن اللاعبين نجحوا في التغلب على ذلك وصنعوا فرصًا عديدة للتسجيل.









وأشار موسيماني إلى أن محمد مجدي أفشة لعب بشكل مميز رغم إهدار ركلة الجزاء، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، خاصة أن كل نجوم ولاعبي الكرة يهدرون ركلات جزاء، فضلًا عن أنه واجه حظًّا عاثرًا بارتطام تصويبته القوية بالعارضة.





وأثنى المدير الفني للأهلي على ما قدمه اللاعبون من مردود بدني وفني رغم النقص العددي، ورغم الغيابات والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الفريق بشكل عام، ورغم ذلك يحقق نتائج طيبة.





وأكد موسيماني أن الجهاز الفني يستعد بقوة لمواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ولا يفكر على الإطلاق في خسارة الأخيرة لقب بطولة الدوري المغربي، لكنه يعمل على تجهيز اللاعبين ليكونوا أكثر هدوءًا وتركيزًا خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين.