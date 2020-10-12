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رياضة

مرتضي منصور يعلن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إصابة التونسي ‏فرحاني ساسي، نجم فريق الكرة بالنادي بفيروس كورونا‎.‎

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏عبر شاشة قناة الزمالك:" للأسف ساسي مُصاب بكورونا واكبني واثق ‏في نجوم الزمالك على تعويض غيابه ولتتويج بدوري أبطال أفريقيا‎".‎

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أشارت أمس الأحد إلى إصابة ساسي ‏بكورونا خلال مشاركته مع المنتخب التونسي في مواجهة السودان ‏الودية‎.‎

وأكدت إذاعة جوهرة إف إم التونسية، أن بعد الخضوع للتحاليل الطبية، تم التأكد من إصابة فرجاني ساسي وحمزة الخاوي بفيروس كورونا أثناء تواجدهما في معسكر المنتخب التونسي المقام حاليًا.

وانتصر منتخب تونس على نظيره المنتخب السوداني بثلاثة أهداف نظيفة وديًا يوم الجمعة الماضي دون أن يشارك فرجاني ساسي في المباراة.
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